控煙十招｜明年1.1起禁輪候交通工具範圍吸煙　醫院外3米屬禁煙區

政府擬提交「控煙十招」修例草案，明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙；同時提出將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內，劃為禁止吸煙區，並將定額罰款範圍提高一倍至3000元。醫務衞生局局長預告，安排於下周三的立法會會議上進行首讀。



修例列明，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，如煙彈、加熱煙及草本煙，計劃明年4月30日推行。另外，亦擬禁止售賣含指明添加劑的傳統吸煙產品、以及顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。政府預計，第一階段將禁止含非薄荷煙，料2027年第二季實施；第二階段將擴展至薄荷煙，但未有時間表。



政府向立法會提交「控煙十招」修例草案。(資料圖片)

明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍、輪候進入電影院、醫院或政府診所、公眾游樂場地、體育場、民政事務總署管理的社區會堂等地方吸煙；草案又列明「輪候」是指兩人或多於兩人的隊列中等候。

政府提出，將幼兒中心、醫院、衞生署診所或健康中心和院舍的出入口3米範圍內，劃為禁止吸煙區，並將定額罰款範圍提高一倍至3000元。政府建議提供免責辯護，包括有足夠證據確立相關人士不知道、亦無理由懷疑相關處所存在門口、閘口或進出口。

2027年第二季禁非薄荷煙

修例列明，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，即煙彈、加熱煙及草本煙，計劃明年4月30日推行。另外亦擬禁止售賣含指明添加劑的傳統吸煙產品、以及顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。政府預計，第一階段將禁止含非薄荷煙，料2027年第二季實施；第二階段將擴展至薄荷煙，但未有時間表。

政府亦將會加重針對私煙的罰則、提高沒有為煙草完稅所涉罪行的刑罰，並落實完稅煙識別標籤制度。另外，禁止向未成年人士提供另類吸煙產品；調整傳統吸煙產品的包裝規定；就某些關乎吸煙的罪行，提高和引進定額罰款；以及施行為傳統吸煙產品發出證明書的制度。

政府向立法會提交「控煙十招」修例草案。(資料圖片)