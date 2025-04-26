今日新聞8分鐘｜私家車行駛甩轆｜休班男護酒醉青山3人被炒

有片｜牛頭角地盤疑高空飛石 擊中車房東主愛車 車尾玻璃粉碎

牛頭角發生飛石毀車案。今日（26日）凌晨3時許，警方接報指，一輛私家車停泊在定安街55號一間車房對開，其間遭碎石擊中車尾玻璃。警員到場調查，相信事件沒有可疑，無人受傷。

無業漢扮水電工 網上登廣告招客收訂後失聯 至少呃15人涉款11萬

1名46歲男子訛稱是水電工，在網上平台張貼虛假廣告經營裝修生意，但往往收取訂金後失聯，最少15人受騙，涉款共11萬元，單一最大宗損失為5萬元。警方接報後展開調查，昨日（24日）在水電工接洽新客戶時採取行動，以涉嫌詐騙將他拘捕。

警方稱，騙徒精心設計騙局，當受害人找他進行裝修時，會準備好報價單，而收取費用後，亦會發出印有公司名稱的收據，以提高可信性。警方呼籲，如市民有任何相關資料或同類遭遇，可致電警方求助。

青山醫院休班男護涉酒醉鬧病房 連安置其在病房過夜同事3人被炒

青山醫院一名原定翌日當值的休班男護士，月前一個晚上到酒吧消遣後飲醉酒，由同行男病人服務助理送返青山醫院一間病房內，期間男護士在病房作出擾亂行為。

據報，該名休班男護士、當晚當值並安排酒醉男護在病房過夜的通宵更護士被解僱，而送酒醉男護回醫院的病人服務助理須提早退休。青山醫院證實，早前有病房員工在休班期間在病房內影響病房正常運作，嚴重違反紀律，經內部紀律調查後，按既定人事程序解僱三名涉事員工。

醫管局行政總裁高拔陞今（25日）回應表示非常重視事件，批評涉事醫護行為不恰當，院方已即時處理事件，同時加強督導和培訓。

觀塘繞道私家車行駛甩轆 輪胎撞橋壆彈高4米 網民︰快到甩轆？

網上昨晚（25日）流傳一段「車cam」影片，長約10秒，有網民表示現場路段是觀塘繞道往九龍灣方向。片中可見，一輛白色私家車沿中線行駛，車速正常不算過快，駛近觀塘碼頭對開一個彎位時，左邊後轆突然甩脫，輪胎繼而滾動，撞向橋壆彈高大約4米，繼而反彈路中向前滾動，「車cam」沒有拍到是否彈落橋底。

Channel C債權人首開腔否認月付10萬出糧 曾遭法庭判取消資格令

網上傳媒「Channel C」周五（25日）被債權人「JL Investment Capital」貼上接管信，更拖欠員工薪金66萬元。「JL Investment Capital」唯一股東為劉智遠，他向記者承認曾借款344萬予Channel C老闆陳智行，並抵押八成股權，但否認麥浩霆（Don Mak）為其代表，亦否認答應每月提供10萬元予Channel C營運，僅稱麥只是他的朋友，當初是由他介紹借款予Channel C。

翻查資料，劉智遠為上市公司薈萃國際（08041）前董事，在企業收購活動有失當行為，隱藏收益。證監會在2023年取得取消資格令，劉不得擔任香港任何公司的董事、清盤人、接管人或經理人，為期八年。

西沙SIERRA SEA｜FULLPAY千萬買2伙 KenSir呂宇健料發展商輸唔少

【西沙/SIERRA SEA/GO PARK/新鴻基】新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（26日）首輪開賣329伙，當中價單單位佔318伙，另即日招標11伙頂層、平台或花園特色戶。項目8日累收37,374票，當中包括544票為代理入票，按價單發售318伙計，超購約116倍，屬歷來第二高收票的新盤。

懶人福音｜全自動「AI洗頭店」熱爆廣東 只需13分鐘 還可客製化

廣東廣州近日多家「AI洗頭店」因實現解放雙手，自動洗頭而爆紅。

教宗方濟各逝世｜累計25萬人瞻仰道別 封棺儀式結束葬禮今午舉行

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，享年88歲。他的靈柩自周三（22日）起在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）開放信眾瞻仰3天，目前瞻仰時間已結束。梵蒂岡表示，連日來累計有約25萬人向方濟各道別。羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Farrell）於25日晚上8時（香港時間26日凌晨2時）主持封棺儀式，方濟各的葬禮則於翌日上午10時（香港時間26日下午4時）於羅馬聖母大殿舉行。