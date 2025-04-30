涉面試優惠應徵者　7名小販管理主任被裁串謀行為失當罪成

8名時任食環署小販管理主任涉於2019年助理小販管理主任招聘中，以上調面試分數的手法優待部分應徵者，同被控1項串謀公職人員行為失當罪。其中一名被告早前承認控罪，並轉任控方證人，另外7名被告則否認控罪受審。區域法院暫委法官香淑嫻今（30日）裁定，該7名被告罪名成立。



8名被告：羅世華（60 歲）、李達釗（61 歲）、戴焯輝（59 歲）、易錦添（61 歲）、麥偉忠（59 歲）、鄧永平（64 歲）、黃偉雄（59 歲）及陳江松（64 歲）。首被告、第五被告和第七被告案發時為署理首席小販管理主任，餘下5名被告為首席小販管理主任。首被告羅世華認罪，其餘7人則否認控罪受審。

第二被告李達釗。(資料圖片)

控罪指，他們於 2019 年 7 月 11 日至 8 月 20 日期間，在香港，一起並與其他人士串謀，使各被告及上述招聘遴選小組其他成員，身為公職人員，即食物環境衞生署職員，在擔任公職期間或有關情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在他們之間傳閱某些將會出席招聘遴選面試應徵者的面試時間表，使他們得以優待該些應徵者，以致未有完全遵從政府訂立的公務員聘任政策的原則招聘。

案件編號：DCCC1055/2022