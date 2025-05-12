康橋之家前院長張健華被頒令破產

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年在區域法院被頒令須賠償女事主83.6萬元。惟他未有支付該筆賠償，遭女事主的家人申請破產，案件今（12日）在高等法院再訊。法官陳建強指，張需遵守法庭的判決，他就民事案提出上訴，法庭不會等候其上訴結果。此外，該民事案的原審法官，已拒向張發出上訴許可。因此，陳官頒令張健華破產。



張健華在高等法院被頒令破產。(朱棨新攝)

電影《白日之下》有參照過康橋之家所發生的事件。(《白日之下》劇照)

呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。女院友母親早前向張等就其女兒所受傷索償，法庭裁定張需向女院友家人賠償83.6萬。張曾多次稱要就裁決提上訴但未有取得上訴許可。

案件編號：HCB 9109/2024