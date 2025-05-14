七師傅告YouTuber「伍仔」　指為點擊及存在感誹謗她　求道歉賠償

經常出現於電視玄學節目的七仙羽師傅，指YouTuber「伍仔」為增點擊率及擦「存在感」，透過其頻道「伍妞有伍仔」等，發表誹謗她的言論，令她名譽受損。七仙羽昨（13日）入稟高等法院，要求法頒令禁制「伍仔」再發表誹謗她的言論。亦要求「伍仔」向她道歉，並賠償其損失，入稟狀未有列明索償金額。



原告為趙玲(又名七仙羽、七師傅)，兩名被告分別為伍博頤(又名伍仔)，以及其他作出相關行為的人。

七仙羽師傅，原名趙玲，她指YouTuber「伍仔」在頻道誹謗她，要求道歉及賠償。（資料圖片）

YouTuber「伍仔」被七師傅入稟告誹謗。(@fiveson5 IG)

風水師七仙羽稱她經常任電視節目的嘉賓，非常有名。（梁碧玲 攝）

七師傅認為被告伍博頤(又名伍仔)等人是YouTuber為點擊率、存在感，及公眾關注等而誹謗她。（資料圖片）

七師傅自稱在港非常受歡迎

入稟狀指，七師傅是知名的公眾人物，在本地電視台的節目擔任嘉賓，在港非常受歡迎。被告則為YouTuber，尋求公眾關注、點擊率和「存在感」。她指被告自本年4月起，在網上包括在YouTube頻道「五妞有伍仔」發布影片，內容涉誹謗原告。

被告頻道有54.9萬訂閱

入稟狀續指，被告的頻道有54.9萬訂閱，其影片廣泛流傳。被告的行為令七師傅蒙受經濟損失，亦令她的名譽受損和情緒受困擾。

要求被告刪片道歉及賠償

七師傅要求法庭頒發禁制令，禁制被告再發布誹謗原告的言論。她亦要求法庭下令被告移除涉誹謗她的影片，亦要求被告道歉和發出更正聲明，並就原告的損失作出賠償。

案件編號：HCA919/2025