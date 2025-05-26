內地共享單車平台HelloRide攻港　推免費優惠吸新客　車身藍白色

本港共享單車市場有新動向，近月有內地品牌攻港分一杯羹，與唯一本地薑Locobike競爭。內地共享單車平台「哈囉」旗下的HelloRide，今年3月正式在港投入服務，營運範圍包括屯門、元朗、天水圍等地區，暫未涵蓋沙田、將軍澳等。其車身顏色與Locobike相若，同樣以藍白色為主調。平台近日推出多項優惠吸客，包括新用戶可在3日內免費騎踏兩次30分鐘的路程、邀請朋友註冊亦可即時獲得1日踩車劵等。



今年3月，內地共享單車平台「哈囉」旗下品牌HelloRide攻港，車身同樣以藍白色為主調。（洪芷菁攝）

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香港提供一款單車 未涵蓋沙田、馬鞍山、將軍澳等

成立3年的共享單車平台HelloRide，在香港、新加坡、澳洲均有業務，其中在澳洲提供各一款電動滑板車及電動單車；新加坡提供兩款單車；香港則僅提供一款OA60型號的單車。

現時HelloRide在香港的營運範圍暫時包括屯元天、上水、粉嶺、東涌等。相比之下，Locobike的營運地區更大，涵蓋沙田、馬鞍山、將軍澳等。

HelloRide在香港的營運範圍暫時包括屯元天、上水、粉嶺、東涌。（HelloRide提供）

Locobike的營運地區更大，涵蓋沙田、馬鞍山、將軍澳等。（手機應用程式截圖）

HelloRide提供兩種計費方式 推新用戶優惠

HelloRide提供兩種計算費用方式，其一是騎踏首30分鐘索價10元，之後每30分鐘則索價10元；另一種方式是購買踩車券，系統提供合共6款套裝，包括以349元可在90日內騎行無限次等。至於Locobike則僅以踩車券的形式計算，同樣提供6款套裝，包括以210元購買70次踩車券等。

兩款品牌的價錢相若，HelloRide略為划算。以單日全日「任踩」為例，Locobike索價29元；HelloRide則索價29.5元，但每次騎行前則可享有120分鐘免費。此外，HelloRide亦推出至少兩項優惠，新用戶可在3日內免費騎踏兩次30分鐘的路程；邀請朋友註冊亦可即時獲得1日踩車劵。

Locobike提供更多付款方式

使用HelloRide單車需要下載HelloRide手機應用程式，以手機號碼或電郵註冊成為新用戶，然後通過支付寶、信用卡或扣帳卡方式，於單車上的二維碼掃描付款，成功解鎖單車後便可使用。Locobike的使用方式相若，但提供更多付款方式，包括八達通、轉數快、Payme等。

本港高峰期曾有7間共享單車營辦商，惟近年只餘下本地品牌Locobike生還。（資料圖片）

HelloRide的車款設有前燈，並安裝太陽能充電系統和可更換電池，以用於車頭燈等設備充電及使用。（洪芷菁攝）

HelloRide設前燈 裝有太陽能充電系統、可更換電池

HelloRide及Locobike車身同樣以藍白色為主調。HelloRide的車款設有前燈，晚上7時至早上7時開鎖踩車時自動開啟，車身亦裝有太陽能充電系統和可更換電池，以用於車頭燈等設備充電及使用；至於Locobike部份車款則未有設置前燈及尾燈。兩公司均有在應用程式出售車燈。

此外，若無法尋找地圖上顯示的單車，HelloRide設有響鈴功能讓車鈴發出聲音，協助用戶定位車輛的位置。

Locobike設信用評分表，若使用服務後沒有按要求鎖車、亂泊單車、私有化單車、甚至破壞單車等，用戶將被扣分，跌至0分則無法繼續使用Locobike，最高更可被罰款2000元。

HelloRide亂泊單車即罰50至100元不等 Locobike設信用評分表

兩間公司如何規管用戶不守規的行為？翻查資料，Locobike設信用評分表，若使用服務後沒有按要求鎖車、亂泊單車、私有化單車、甚至破壞單車等，用戶將被扣分，跌至0分則無法繼續使用Locobike，最高更可被罰款2000元。

HelloRide亦有針對違規泊車的規定，在違泊區泊車的用戶將被收取50元違規泊車費，在超出營運區泊車的用戶會被收取100元違規泊車費。公司解釋，目的是鼓勵正確泊車行為，創建有序公共空間。