「修圖秀秀」改DSE成績獲教大取錄　女生認罪稱怕令母失望

在文憑試(DSE)英文考獲第2級的女生，涉用「修圖秀秀」軟件把成績改成第3級，報讀教育大學的英文學士課程一度獲取錄，惟後來被教大發現做假，女生稱因「好玩」而改成績。校方取消其取錄後報警。女生今（28日）在粉嶺裁判法院認罪，求情稱來自單親家庭，怕考不上大學令母親失望。裁判官指案情嚴重，明言考慮判囚。署理主任裁判官香淑嫻把判刑押後至6月11日，為被告索取社會服務令等多份報告，被告期間須還押。



女被告吳梓瑩，22歲，無業，持有香港身份證。她承認1項企圖以欺騙手段取得服務罪，指她於2024年6月19日與8月22日之間，欺騙香港教育大學職員，虛稱她在中學文憑考試英文科取得第3級成績，企圖取得教大語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程的教育。

女被告吳梓瑩被指用假成績報教育大學，原被取錄的資格亦被取消。（資料圖片）

女被告吳梓瑩在粉嶺法院承認企圖以欺詐手法訛騙服務。(資料圖片)

校方與考評局核對時揭發

案情指，教大職員於2024年6月19日收到被告報讀涉案課程，被告並上傳,,金文憑試成績的副本，顯示其英文科考獲第3級成績。至同年7月21日，被告進行網上面試，並獲教大取錄。職員於8月22日向考評局核對被告的成績時，發現被告的英文科只考獲第2級。職員向被告發電郵查問，被告稱因「好玩」曾更改成績。校方即取消其取錄資格並報警。

用美圖秀秀改成績欲加強競爭力

被告被捕後，在警誡下承認用應用程式「美圖秀秀」更改成績副本，以加強競爭力。在被告的手機相冊中，則發現更改的紀錄。

怕未獲取錄令母親失望

辯方求情指，被告年幼時，其父母離婚，她由母親獨力撫養。被告因擔心未能獲取錄，會令母親失望，遂做出愚蠢行為。

辯方又指，無論英文科成績屬第二級或第三級，都不影響面試資格。教大亦是因被告面試的表現，和她修讀副學士的成績，才取錄她。惟裁判官質疑辯方說法，謂：「如果多人爭，係咪㨂3（第三級成績）？」

被揭發前曾主動稱傳錯文件

辯方又指，被告於事件被揭發前，主動致電教大，指她上傳錯誤文件，問如何提交正確的文件。在裁判官查問下，辯方解釋被告致電校方後，跟從指示向考評局申請文憑試的證書，局方其後向教大寄出證書。辯方補充，所有獲取錄的學生，都要向教大提交文憑試的證書。裁判官質疑，被告並非自首，而是知道要交教大提文憑試的正本，才迫不得已這樣做。

辯方續指，被告有志成為教老師，但是次案底令其理想難以實現。

官指造假增競爭力對其他考生不公

裁判官指，本案案情嚴重，被告製造虛假文件，以加強競爭力，此對其他考生並不公道。裁判官續稱，判囚合適，但考慮被告年紀輕和沒有案底，決定先替她索取社會服務令、感化和背景報告，押後至6月11日判刑。

案件編號：FLCC 724/2025