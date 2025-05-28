前妻再婚大受打擊　男警要錢聘私家偵探調查　認騙遮仔會貸款候判

男警涉向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞他已欠債，從而獲批約28萬貸款。他今（28日）於粉嶺裁判法院再訊時認罪。辯方求情指，被告案發期間與前妻在辦離婚訴訟，期間獲悉前妻再婚而情緒大受打擊，他為爭撫養權等，要錢聘用私家偵探調查前妻，從而干犯本案。署理主任裁判官香淑嫻認為案件有特別情況，押後至6月11日判刑，待索取被告的社會服務令和背景報告，被告准繼續保釋。



被告沈詩浪求情稱得知前妻再婚後大受打擊。(陳曉欣攝)

認兩罪一罪獲撤銷

被告沈詩浪，45歲，報稱警員。他承認一項欺詐，及一項企圖欺詐罪，指他於2021年5月24日，藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，申請貸款時所提供的資料準確完整，詐騙互助社80280元貸款，及於2020年3月11日，向互助社借貨時，訛稱提供資料正確，圖騙互助社提供19.8萬元貸款。被告原另被控一項涉於2019年4月欺詐18萬貸款的欺詐罪獲撤銷。

借款時每月已要還15000元

案情指，被告3次向香港警察儲蓄互助社申請貸款。他於2020年3月11日申請時，申報拖欠香港警察儲蓄互助社和其他財務機構的款項，每月需還款6600多元。香港警察儲蓄互助社最終向他批出19.8萬元的貸款。案情指，被告當時實際每月要償還的款項，為15000多元。若他如實申報，香港警察儲蓄互助社仍會批出該筆貸款。

借款時未披露債務重組

此外，被告於2021年5月24日申請另一筆貸款時，未有申報其個人自願財務安排（即債務重組），香港警察儲蓄互助社最終向被告批出約8萬元的貸款。案情指，若被告如實申報，香港警察儲蓄互助社不會批出該筆貸款。

官要求相關係文件支持

裁判官向辯方查問，指根據其書面陳詞，被告涉案時和前妻離婚，情緒受影響，干犯本案。裁判官問，陳詞中涉及婚外情、爭取撫養權和聘用私家偵探等，問是否有相關文件支持。

前妻到關島結婚打擊大

辯方其後呈交家事法庭的多份文件，指被告聘用私家偵探調查前妻，包括前妻到關島結婚，惟事件對他打擊很大，很多調查所得已沒有保留。裁判官留意到，被告和前妻於2019年正式離婚，其前妻1年多後再婚，為何仍需聘用私家偵探，辯方解釋因仍有子女撫養權和贍養費的問題，因此被告需聘用私家偵探。

律師指被告盡忠職守熱愛工作

辯方續指，被告加入警隊27年，一向盡忠職守。他熱愛這份工作，以此為榮，若不是本案，將有機會晉升。被告現遭停職，面臨被開除，恐怕亦會失去退休金。辯方望裁判官判處被告非監禁式刑罰，讓他可以清還債務重組的款項。

裁判官指，接納辯方求情，認為構成特別情況，決定先替被告索取社會服務令和背景報告，把判刑押後至6月11日。

案件編號：FLCC 14/2025