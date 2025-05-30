深圳商場推港人餐飲優惠　$60買¥100代金券　計匯率近55折吸港客

【深圳／大灣區／北上消費】港人北上消費成風，由過往每逢周末或長假期見到港人蜂擁過關，到現在每天都有數以十萬計港人北上吃喝玩樂，可見港人已習慣融入大灣區生活。近年深圳各大商場互相爭奪港人客源，繼有商戶推出港幣與人民幣「一兌一」優惠外，近日有商場推出港人餐飲優惠，以60港元（約54.5人民幣）就可購得價值100人民幣的代金券，計及匯率即約55折，折讓幅度相當大，這種針對港人的優惠券，或會打響另一種搶客形式。



香港01 港人專屬優惠：$60港幣 購買 ¥100人民幣代金券

深圳領展中心城推出港人餐飲優惠，以60港元就可購買100人民幣的餐飲券。

深圳領展中心城推出港人餐飲優惠，以60港元就可購買100人民幣的餐飲券。

香港市民北上及內地旅客南下人次比較

位於深圳福田的領展中心城聯乘《香港01》推出「港人餐飲¥100優惠券活動」，該商場是領展於內地首個大規模資產提升項目，因交通方便成為港人常到的商場，近日場內有多個廣告牌，於5月28日起至6月16日，只要用手機掃描廣告牌上的二維碼，就能透過《香港01》手機程式，以60港元購買到價值100人民幣代金券，限量1,500份。

每位用戶ID最多可買2張代金券

每位《香港01》用戶ID最多可購買2張代金券，即以120港元買到價值200人民幣的代金券，然後於5月30日至6月16日期間，在商場內28間餐廳當現金使用，假日亦同樣適用，而且不設最低消費，但不可與店內其他優惠同享。

深圳領展中心城有28間餐廳參與活動，接受代金券當現金使用，當中包括鮑師傅糕點。（官方圖片）

近年深圳不斷有新商場開業，容易分薄客源，導致商場之間競爭十分激烈。過往曾有網民分析如商場只着重裝修或「打卡位」，恐難以留住持久人流，而港人北上玩樂，飲食方面可謂重中之重，深圳領展中心城針對港人的消費模式，以及着重獲得折扣的心態，推出這種搶奪港客策略，受到市民關注。

深圳領展中心城針對港人的消費模式，以及着重獲得折扣的心態，推出折讓幅度極大的港人餐飲優惠。（領展中心城網頁圖片）

深圳領展中心城推出港人餐飲優惠，以60港元就可購買100人民幣的餐飲券。

港人北上及內地旅客南下人數相差值

深圳領展中心城點交通

從羅湖站出發，搭乘深圳地鐵1號線（機場東方向），坐7個站即可到達會展中心站，步行至B出口即達深圳領展中心城。從福田口岸站出發，搭乘深圳地鐵4號線（牛湖方向），搭乘2站即可抵達。

深圳領展中心城

地址：中國廣東省深圳福田福華一路3號

交通：會展中心地鐵站B出口

