特別天氣提示｜天文台視乎本港風力發強烈季候風信號　端午節風大

天文台今日(30日)下午4時15分發出特別天氣提示，指位於中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流，天文台會視乎本地風力發出強烈季候風信號。預料明日端午節（5月31日）本港風勢仍然頗大，亦有幾陣驟雨。



天文台又表示，位於海南島以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓區會在未來一兩日向東橫過南海北部，並為該區帶來驟雨。端午節及星期日進行戶外活動的市民請留意最新的天氣預測。



天文台今日下午（30日）12時30分發出特別天氣提示，指位於中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流，天文台會視乎本地風力發出強烈季候風信號。（大澳居民盧先生提供）

天文台今日下午（30日）12時30分發出特別天氣提示，指位於中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流，天文台會視乎本地風力發出強烈季候風信號。（大澳居民盧先生提供）

【16:15】天文台表示，位於中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流，天文台會視乎本地風力發出強烈季候風信號。預料明日端午節（5月31日）本港風勢仍然頗大，亦有幾陣驟雨。此外，位於海南島以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓區會在未來一兩日向東橫過南海北部，並為該區帶來驟雨。端午節及星期日進行戶外活動的市民請留意最新的天氣預測。

【12:30】天文台又預料明日（31日）端午節本港風勢仍然頗大，亦有一兩陣驟雨。此外，位於海南島以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓區會在未來一兩日向東橫過南海北部，並為該區帶來驟雨。天文台提醒，端午節及星期日進行戶外活動的市民應留意最新的天氣預測。