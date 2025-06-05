蔡天鳳前家姑案　CCTV見蔡常上單位　亦曾與前夫及孩子等同枱食飯

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（5日）在區域法院續審。控方透露，蔡天鳳失蹤前約10天，多番到李和蔡兩名子女居住於加多利山的單位，根據單位內閉路電視片段，蔡亦有與李瑞香和鄺港智等3人同時出現的畫面。蔡失蹤前6天，3人更與子女等合共6人，曾在單位內同枱食晚飯。法官看過片段後形容，片段是：「一家人，一齊住一齊食。」他又指蔡當時身穿疑似睡袍的連身裙，並穿著拖鞋，似是習以為常。



由於控方需安排有份調查的警員，對相關片段內的人作出辦認，並撰寫口供，案件押後至明天續審。



蔡天鳳除帶人睇樓外，被拍到曾多次在加多利山單位出現。(蔡天鳳IG)

CCTV片段所見，蔡天鳳在單位時，較多與前家姑李瑞香(圖)及兩名孩子在一起。（廖雁雄攝）

蔡天鳯到單位時，與前夫鄺港智(圖)同場出現並不多，但有晚見蔡與李、鄺及孩子等6人曾同枱食飯。(資料圖片)

控方早前透露，蔡天鳳購下給孩子於加多利山Kadooria的單位，內設有具收音功能的閉路電視。(資料圖片)

控方今讀出承認事實，指李瑞香的丈夫鄺球任職警員多年，他於2006年離職，當時其職級為警長。

蔡除睇樓外亦有在加多利山單位出現

案件昨日審理時，控方確認涉案加多利山單位的閉路電視，拍到蔡天鳳於2023年2月21日失蹤當天，和另外兩人於中午12時55分進入單位，並於2時14分離開，理解他們在「睇樓」。

主控官指出，蔡不單只曾2月21日在該單位出現，她之前多過一次在單位出現，但蔡在單位出現不是檢控李的基礎。

官追問蔡出現情況

法官陳廣池問，片段有否顯示蔡在單位出現前後的時間，李瑞香和鄺港智是否有同時出現，法庭是否可以推論，他們是有默契：「你上嚟，我離開」，問控方可否給法庭一些「蛛絲馬跡」。

蔡與鄺港智同時出現情況不多

控方回應指，根據單位內閉路電視於2023年2月11日至21日的片段中，蔡非每一天都出現，但亦多次拍到蔡。控方指蔡和鄺港智同時出現的情況不多，較多是蔡和李同時出現，如她們和蔡的兩名子女會一同吃晚飯，然後蔡離開單位。

蔡最少一次與李及鄺同枱食飯

控方又指，蔡、李和鄺港智三人至少一次，在單位內一同出現。該次為2月15日晚上7時45分至9時，三人和蔡的兩名子女一同吃晚飯。法官指，三人同時出現對本案有影響，並解釋若只是個別情況，則非關鍵，但若多次有相關情況，會有叠加效應。法官舉例指，或可以根據鄺港智在該次晚飯的衣著、各人之間的互動，推論鄺港智在單位居住，或長時間逗留。

15日晚6人在圓桌吃晚飯

其後，控方庭上播放15日和21日的片段。就21日的片段，控方播放至蔡進入單位，便停止播放。而15日的片段顯示，一共6人坐在圓桌吃晚飯，其中一把女童的聲音多番講：「肥婆」，有一把男聲則稱：「妹妹唔食飯呀。」

蔡穿疑似睡袍連身裙及拖鞋

法官看過片段後稱：「一家人，一齊住一齊食。」片段中人的互動性很強，蔡身穿疑似睡袍的連身裙，並穿上拖鞋，似乎習以為常。她似乎在飯前已到達單位，並換上衣服。法官指，既然控方有現成資料，為何不讓法庭知道

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。控罪指，李於2023年2月22至23日妨礙和阻撓警方調查及拘捕鄺港智，包括建議張燕花不向香港警方提供資料，或向警方提供虛假或誤導資料。

案件編號：DCCC 140/2024