8人中環「好酒好蔡」婚晏食生醃沙白後腹瀉嘔吐　4人染諾如病毒

網上流傳指有市民在中環的餐廳「好酒好蔡」參加婚宴後，出現上吐下瀉等病徵，並確診諾如病毒。衞生署衞生防護中心回覆查詢確認，八人早前在「好酒好蔡」用膳後約9至57小時後出現腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，其中四人糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應，各人曾共同進食潮州醃沙白。



有網民日前在社交平台小紅書發文，稱5月3日在中環「好酒好蔡」舉行婚禮午宴，兩日後10名親屬出現上吐下瀉。（好酒好蔡Instagram）

有網民日前在社交平台小紅書發文，稱5月3日在中環「好酒好蔡」舉行婚禮午宴，兩日後10名親屬出現上吐下瀉。（好酒好蔡Instagram）

網民報稱10親屬婚禮午宴後上吐下瀉

有網民日前在社交平台小紅書發文，指5月3日在中環「好酒好蔡」舉行婚禮午宴，兩日後10名親屬出現上吐下瀉症狀，衞生署其後在4名患者的糞便樣本中檢出諾如病毒，並確認所有患者均曾食用過「生醃沙白」。

衞生署確認8人出現病徵 一人需入院

衞生署衞生防護中心回覆查詢表示，中心5月6日接獲醫院通報一宗懷疑食物中毒個案，中心隨即聯絡受影響人士跟進和調查事件。調查顯示，當中4男4女在中環干諾道中3號「好酒好蔡」餐廳用膳約9至57小時後，出現腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵。

中心並指，他們曾於有關食物業處所進食共同食物，當中包括潮州醃沙白。除此之外，潛伏期間並沒有其他共同暴露史。其中5名受影響人士已求醫，其中一人需入院。4人的糞便樣本對諾如病毒呈陽性反應。衞生防護中心已於同日向食物環境衞生署食物安全中心通報有關個案。

食環署：調查顯示事件中有海產並未徹底煮熟

食環署則指，接獲衞生防護中心通知後，已即時派員到相關處所調查，檢視食物烹調流程和衞生情況，並抽取食物和環境樣本作化驗。調查期間，有關處所的衞生情況大致妥當，未有發現違規事項。

食環署又指，署方人員已即時指示有關處所暫停供應所有涉事食物，並進行徹底清潔和消毒。調查顯示，事件中有海產並未徹底煮熟，而從相關處所檢取的食物和環境樣本檢測結果均屬滿意。署方人員已向相關處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育。