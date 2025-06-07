皇后山邨｜甯漢豪年內開展更換瀝青水管工程　「唔係話

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水現含瀝青黑點雜質，事件發酵超過一星期後，發展局局長甯漢豪今日帶領水務署人員到源頭位置實地調查，稱涉事約400米的瀝青塗層處於坪輋路段，預計今年內開展更換工程。被問為何不提早換水管，她稱，任何工程均需要籌劃和部署，「唔係聽日話開始就開始」，會影響附近行人路及行車線，亦須與社區和區議會等溝通。她續指，預期兩周內向食水安全諮詢委員會提交初步的溯源報告。



發展局局長甯漢豪今日帶領水務署人員到黑點源頭位置實地調查。(夏家朗攝)

甯漢豪今日偕同水務署署長黃恩諾、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝等視察皇后山邨供水系統。她指，屋苑食水系統連日清洗後，情況已大有改善，目前正做好素溯源工作，避免同類事件發生，希望兩周內得到的初步報告，將向食水安全諮詢委員會做覆核工作。甯漢豪表示，涉事的水管會率先更換，為釋公眾疑慮，計劃今年內展更換工程。被問為何不提早開展，她指，任何工程均需要籌劃和部署，「唔係聽日話開始就開始」，會影響附近行人路及行車線，亦須與社區和區議會等溝通。

至於本港其餘涉及700公里長的瀝青水管，她指，「始早要換」，但須按優次排序，不能全部同一時間換，因涉及對民生影響，水務署會交方案審視。

被問為何不到皇后山邨視察，甯漢豪指，邨內情況已有好大改善，今次行程重點是與專家做溯源工作。她續指，居民要安心和放心，政府要不停解說，不會僅一次解說便完成。她指，水務署每日公布驗水結果，亦會公布食水會否有黑點，如有黑點「大家一定知」。

至於目前皇后山邨食水最新情況，她指，邨內水缸已無黑點，個別住戶或反映食水有黑點，但據區議員、屋邨辦事處等了解，目前只餘下「零星個案」，「即使有都非常小量」，有信心過多數日，食水情況會有好轉。



皇后山邨及山麗苑食水現含瀝青黑點雜質，事件已發生超過一星期。(資料圖片)

發展局局長甯漢豪今日帶領水務署人員到源頭位置實地調查。(資料圖片)