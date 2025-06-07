資深大律師｜林定韻、林芷瑩、白天賜獲委任　張舉能：任重道遠

資深大律師2025新任就職典禮今早(7日)在中環終審法院舉行，今年度有兩位女大狀林定韻、林芷瑩及男大狀狀白天賜（Timothy Parker）獲委任為資深大律師，是連續第二年女多於男獲委任。



終審法院首席法官張舉能典禮上致辭時稱，任何專業的發展，其領導者都要具備清晰及前瞻性視野，洞悉社會需求和期望，資深大律師作為法律界的領導者，亦責無旁貸，並要履行其公共職能，任重道遠。



2025年獲委任的3名資深大律師(由左至右)，林芷瑩、白天賜，及林定韻。(廖雁雄攝)

3名新獲委任的資深大律師

今年獲任任的3名資深大律師，分別在民事、刑事及公共法均有出色表現。

林定韻執業範圍主為在商業及競爭法

其中林定韻(47歲)，在倫敦大學學院取得法學士學位，並在倫敦國王學院取得歐盟競爭法文學碩士學位。她1999年在香港取得大律師資格，執業範圍主要為商業法與競爭法，並在訴訟、仲裁和公共法領域上均有出色表現。

資深大律師林定韻。(廖雁雄攝)

資深大律師林定韻接受同業的祝賀。(廖雁雄攝)

資深大律師林定韻與大律師公會主席毛樂禮合照。(廖雁雄攝)

資深大律師林定韻接受同業的祝賀。(廖雁雄攝)

林定國稱被問是否其「妹妹」獲委任了

林今早代表另兩名新資狀在儀式上發言時稱，她不知典禮會如何被談起，足足擔心了一星期，幸而大家高枱貴手，未有令她感到尷尬的事。律政司司長林定國在介紹林定韻時，直言很高興今年有兩位新資狀都姓林，不但是他的「同宗」，其中林定韻的姓名，更有兩個字和他的中文名字相同，林定國笑言，真的有來自內地的律師很嚴肅地問他，林定韻是否他的妹妹，引來庭上一陣笑聲。

資深大律師林芷瑩。(廖雁雄攝)

資深大律師林芷瑩(中)，與其夫上訴庭副庭長薛偉成，及資深大律師清洪合照。(廖雁雄攝)

資深大律師林芷瑩獲多名同業到法院祝賀。(廖雁雄攝)

資深大律師林芷瑩獲多名同業到法院祝賀。(廖雁雄攝)

林芷瑩專敢刑事法

另一名新任資深大律師，林芷瑩，她在香港大學取得法學士學位及中國法法學碩士學位，並在香港城市大學取得法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。她在2000年在香港取得大律師資格，曾在律政司工作，後來轉為私人執業，專長刑事法。律政司司長林定致辭時，亦大讚林芷瑩勤力和無懼，在刑事案上可謂在控方或辯方兩方都「吃得開」，故她既常出任辯方律師之餘，亦常獲律政司外聘作刑事案的主控官。

林定國笑言不敢向其夫攞料

林芷瑩近年參與過多宗受觸目的刑事案，包括不少社運案件，去年審理的屠龍小隊案中，林芷瑩亦是其中一名被告的代表律師。林芷瑩接受傳媒訪問時稱，不覺得作為女律師在刑事審訊會吃虧，認為最重要是做好準備。律政司林定國亦透露林芷瑩工作以外，更擅長多項運動，包括踢拳(Kick boxing)。林定國稱，他為準備演辭，有想過去問林芷瑩的丈夫，即上訴庭副庭長薛偉成，認為薛官或有第一手資料，後來仍是打消了念頭，認為還是點到即止好了。

資深大律師白天賜。(廖雁雄攝)

資深大律師白天賜接受同業祝賀。(廖雁雄攝)

資深大律師白天賜與親友合照。(廖雁雄攝)

白天賜獲委任外雙喜臨門

今年唯一獲委任的男資深大律師白天賜(42歲)，他在墨爾本大學及香港大學分別取得文學士及法學士學位，並在劍橋大學取得法學碩士學位。2009年在香港取得大律師資格。他除了擅長民事法及商業法，包括競爭及規管法律外，亦很熟悉公共法及憲法。白除了獲委任為資深大律師外，他於上月更榮升爸爸，可謂「雙囍臨門」。

3名新委任資深大律師，與終審法院首席法官張舉能合照。(政府新聞處圖片)

3名新委任資深大律師，終審法院首席法官張舉能(右4)及律政司司長林定國(右5)等人合照。(政府新聞處圖片)

張官重申普通法是香港法制的根基

終審法院首席法官張舉能在致辭時重申，普通法是香港法律制度的根基，在普通法傳統上，資深大律師的角色實乃任重而道遠。張官又提到，任何專業的發展，領導者必須具備清晰的前瞻視野，洞悉他們所服務的社會有何需求和期望並作出規劃籌謀。張官又提到，當有人只顧眼前，為私利而忘大局，領導者必須勇於面對，並克服當中的壓力與衝突。就這方面，資深大律師作為其法律專業的領導者，有責任使整個專業得以繼續履行其公共職能。