香港對印度｜港隊波衫沽清　據悉足總要求加售不果　新約已加要求

【港隊/港足/ 香港對印度/港隊波衫 /香港勁揪】港隊今晚在啟德主場館首次「出擊」，迎戰印度，5萬張門票一早售清之餘，今日發售的300多件港隊球衣亦同樣在開賣約三小時後售清，現場大排長龍。



到底為何港足球衣會一件難求？一切要由贊助商Nike說起。據了解，早年Nike在成為港隊贊助商期間，港隊球衣多次淪為「賣剩蔗」要割價促銷，令Nike的銷售策略變得保守，減產港隊球衣。雖然近年港足創下佳績，港人支持增加，但亦無法改變Nike的策略。



足總曾多次要求Nike加印，惟對方重提舊事，直至在今個球季才願意加印至5,000件球衣。不過，雙方今年續約後，已加入有關要求，Nike將增設球衣固定銷售點，至於球衣產量，雙方仍在傾談當中。



球迷拿起港隊波衫在身上量度尺碼。（廖雁雄攝）

現時港隊的球衣贊助商是Nike，雙方自2011年起合作，雙方2016年再續約十年至今。十五年合作的後期，港隊創下入圍亞洲盃、亞運四強等多個歷史重要時刻，球迷數字上升不少。疫情後首場主場友誼賽對緬甸，便創下過萬人入場佳績，同時購買港隊球衣的需求亦漸漸上升。

去年六月，港隊推出新一件主場球衣，在對伊朗世界盃外圍賽前一日於Nike旺角花園街分店發售，即日已售光，當時消息指，分店僅安排數百件發售。此後，Nike七度發售球衣，每次均引來哄動，除了其中一次對澳門外，其餘均即日賣清。

約300多件港隊球衣（左），今日（10日）正午在啟德零售館發售。（廖雁雄攝）

到底為何港足球衣會一件難求？據了解，自2016年續約後，港隊入場人數曾一度下跌，球衣銷量亦欠佳，有港隊球衣要放到散貨場（outlet）推銷，而自此亦改變Nike經營策略，減少印製港隊球衣。

今日（10日）正午啟德零售館發售約300多件港隊球衣，不少球迷爭相搶購。（廖雁雄攝）

據悉，自疫後入場人數創下佳績、球衣供不應求起，足總曾多番要求Nike加印球衣，但礙於早年經歷，Nike 擔心加印後，又會重現「有衫無人買」的場面，因此拒絕要求，更曾要求足總承諾，若加印球衣後未能售清，足總要「硬哽」剩貨，角色被動的足總無奈放棄。

情況直到雙方今年續約，才開始有轉變。據了解，足總在今個球季（2024-25球季），與Nike達成共識，一共印製5,000件球衣。不過，如何發售球衣，分批抑或一次過，預計不屬雙方協議之中。

有球迷身穿波衫在波衫裝飾前打卡。（夏家朗攝）

至於其後的數量，據了解雙方仍在商討當中，惟合約條款已要求Nike增設球衣的固定銷售點。在今年初雙方宣布續約的記者會上，足總總幹事張炎有曾透露，會有至少三個固定銷售點，同時亦可於網上購買，最快下半年開始。Nike代表亦承諾會確保球迷可以購買到港隊波衫，包括作客球衣及球隊外套。球迷要入手港隊球衣，或仍需稍等。