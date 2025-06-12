司機頸椎移位死因　家屬指警員曾認箍頸　警員指當時或誤解問題

六旬的士司機涉和乘客爭執被捕，而男警林偉榮疑拘捕陳時，將其箍頸押上警車，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月身亡，死因研訊今（12日）續審。家屬方引用林在2018年的口供，指他當時同意自己曾箍頸，有機會造成傷害，但現時則改稱意外「掂」到陳的頸，質疑他「改口供」。林解釋，因為他英文能力不足，當時第一次接受外籍律師盤問，感到緊張，縱使有翻譯幫助，亦有機會錯誤理解問題，強調指：「我今次嘅作供就係我呢一刻嘅答案。」



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

家屬方質疑，警員林偉榮稱意外「掂」到的士司機頸部，只是藉口 警員否認。(陳蓉攝)

警員指司機頑強性對抗 可使用警棍等武力 但不想對方痛楚 遂使用低一級的武力

警員林偉榮出庭作供指，同意當事主在羈留時，他對保障及顧及事主的安全和健康有責任。家屬方問林，把陳帶上車前，有沒有計劃如何確保林的安全，林稱，陳屬頑強性對抗，根據指引，他可以使用警棍等武力，用痛楚使其服從，但林考慮到陳的狀況，沒有使用這種程度的武力，因為不想令陳感覺到痛楚，遂使用低一級的武力將他「秤」上車。

林稱，他當時以右手控制陳的左上臂，左手扶着扶手手柄，想「秤」陳上車，如果陳當時順着梯級，就會在其協助之下順利上車，但陳選擇與他對抗，故他要以雙手控制陳的上臂。

家屬方代表資深大律師蘇朗年續指，陳當時已戴上手拷，故林的動作會對陳造成痛楚，林稱有機會。林同意其右手當時橫跨陳的右肩，但不同意因為動作有所移動，故其右手環繞了陳的頸部。林稱，要環繞陳的肩膀，就角度上而言，（其手臂）就必然會陳的頸部下面，但在當刻有沒有掂到陳的頸部，林稱：「我唔敢講。」

家屬質疑 警員稱意外「掂」到頸部是藉口 警員否認

家屬方指，林是有意圖地把手臂移動到陳的頸部，林稱，當時是有意圖橫跨陳的肩膀。家屬方稱，林當然可以這樣解釋，但是就圖中所見，林的手臂就是環繞在陳的頸部。林解釋，從此角度而言，其手臂是在陳的頸部下方。

蘇問林，他和警員馬振康帶陳上警車後，是否有問過陳有沒有感到不適，林稱，在其手臂「掂」到陳的頸部後，已立即問陳有沒有受傷，陳說沒有。蘇質疑，林會關注陳有沒有受傷，是因為林知道此動作有機會弄傷陳，林解釋，因為「掂」到陳的頸部是意外，不是他想控制陳的原意，故他必須要問陳有沒有受傷。

家屬方遂向林指出，林作供指是因為陳掙扎才意外「掂」到頸部，實為其設計的藉口，與實際情況並不相符，林不同意。

家屬方引用林於2018年的研訊中，所作的口供提問，林在當時同意「我箍到佢條頸，係一定有危險。」及「你知道自己所做嘅嘢有機會造成傷害」的說法，惟在本次研訊則指出不同意。林當時亦作供指「我想講我箍到佢條頸，一定係唔合法嘅武力，但個情況係我唔情願下做出，所以即刻檢視同問佢有冇受傷。」家屬方質疑，林「改口供」。

林指當時同意該些說法，但此並非其原意，並解釋：「我睇返我自己都有好多問號，都唔係我想答嘅答案。」林續指出，因為他緊張及經驗淺，當時是第一次接受外籍律師的盤問，需要翻譯協助，加上他的英文不是太好，故其注意力集中他不懂的英文字上，很有可能令他理解錯誤。林補充：「我今次嘅作供就係我呢一刻嘅答案。」

案件編號：CCDI477/2013