房委會24/25年度收回逾2萬間公屋　800戶因富戶政策遷出按年升8成

今屆政府積極打擊濫用公屋單位，房委會指，在2024/25年度共收回20,440個公屋單位，其中有800個是因租戶未交回入息及資產申報、家庭入息或總資產淨值超過「富戶政策」指明的限額，比上個年度的90個上升約8成。另有40,040戶「富戶」需繳交「倍半租」或「雙倍租」加差餉，較上一個年度增15.6%。



房委會指，在2024/25年度共收回20,440個公屋單位，其中有800個是因租戶交回入息及資產申報、家庭入息及總資產淨值超過「富戶政策」指明的限額，有340租戶因擁有香港物業而自願交回單位。（資料圖片）

房委會今回覆立法會議員查詢時指，在2024/25年度共收回20,440個公屋單位，比上一個年度增加近1萬個，其中有800個是因租戶交回入息及資產申報、家庭入息及總資產淨值超過「富戶政策」指明的限額，比23/24年度的90個增加近8倍。

另外，有340個租戶因在港擁有住宅物業而資源交回單位，比23/24年度的90個上升2.7倍多。而因違反租約而需遷出的單位，則從上個年度的2170個減至1700。因租戶購置資助出售房屋而遷出的單位，亦從上年度的6340個減少至5820個。

公屋出現賊人新「踩線」手法？（資料圖片）

房委會表示，24/25年度共發出7958份遷出通知書，比上個年度的6823增加約16%，其中有832宗個案確認通知書，比23/24年的602宗上升三成多。

房委會又指，在24/25年度，需繳交倍半及雙倍淨租金另加差餉的「富戶」共40,040個，較23/24年度增加近兩成。當中有34,710戶交「倍半租」另加差餉，5,330戶交「雙倍租」另加差餉。