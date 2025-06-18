皇后山邨｜水務署裝外露臨時喉管替代瀝青管　甯漢豪：下月初完成

皇后山邨及山麗苑早前爆出食水含瀝青風波，新民黨立法會議員容海恩今日（18日）質詢政府會否調查事故有否涉及人爲疏忽，以及有否制訂更換全港瀝青塗層喉管的時間表。發展局局長甯漢豪回應稱已成立專家小組溯源，而水務署將為安裝外露臨時喉管替代涉事約400米長的瀝青喉管，預計7月初完成。因應今次事故及喉管老化爆裂情況，水務署亦將提交提交短、中期更換喉管計劃給發展局，計劃下月在立法會發展事務委員會交代。



新民黨議員容海恩質詢政府會否調查事故有否涉及人爲疏忽，以及有否更換全港瀝青塗層喉管的時間表。（黃浩謙攝）

容海恩質詢是否涉人為疏忽 甯漢豪：已成立工作小組溯源

甯漢豪回應質詢指，皇后山邨事件發生後，政府成立了由水務署署長和房屋署副署長（屋邨管理）聯合領導的工作小組，包含11名負責當區供水設施及屋邨管理的成員。當中，水務署清洗11次水管，房屋署分別清洗水管及水缸6及3次，另外在屋苑及每座樓宇入水位安裝22個過濾設施，持續化驗水樣本符合標準。

粉嶺皇后山邨及山麗苑食水早前發現含瀝青黑點雜質。（資料圖片／譚曉彤攝）

全港含瀝青食水分配喉管長230公里 佔全部3.9%

政府在6月7日成立24小時熱線，甯漢豪說接獲700次查詢，而區議員、地區商會及關愛隊亦接獲1500宗冲洗水錶要求，全部安排在1至2天內清洗，大部分市民表示水質有改善，無需跟進。甯漢豪又表示，目前已成立由食水安全諮詢委員會主席及兩名成員組成的專家小組協助溯源，水務署短期會送交報告予專家小組檢視。

發展局局長甯漢豪指，水務署已做出深入分類，瀝青塗層喉管中有230公里屬於食水分配喉管，佔喉管的3.9%。（資料圖片）

至於目前全港有瀝青塗層的喉管約爲700公里，甯漢豪指，水務署已做出深入分類，當中230公里屬於食水分配喉管，佔全部食水分配喉管的3.9%。她續指，水務署已安裝約1000個濾網，考慮剝落量、投訴個案及涉及人口決定安裝優次，有效阻隔物料進入樓宇供水系統。

7月初完成臨時喉管 目標今年底完成更換事故喉管

甯漢豪又指，水務署過去個一個星期以「破格」思維探討使用外露臨時喉管，與承建商、發展局、警務處、運輸處及北區民政處跨部門協作及制定交通安排後，將立即啟動工程並日以繼夜趕工，預計今年7月初完成臨時喉管，屆時涉事瀝青鋼管將永久停用，而水務署亦爭取今年年底前用藏於地底的永久喉管替代臨時喉管。

甯漢豪說，2024年水務署更換修復20公里含瀝青塗層喉管，因應今次事故及喉管老化爆裂的情況，水務署將提交更換喉管的短、中期計劃供發展局檢視，計劃在下個月的發展事務委員會上交代。

水務署透過分析「智管網」所收集的水流量、水壓等數據，監察供水管網是否有出現滲漏的情況。（發展局網誌）

更新智管網傳感器 與理大聯合研究管道機械人

容海恩關注政府會否加強應用人工智能監測水管，甯漢豪回應水務署正擴大「智管網」監察範圍到食水主鋼水管及所有分配官網，並且更新傳感器，加快識別有爆裂風險的水管。

甯漢豪又提到，水務署與理工大學合作，將於今年8月成立「管道機械人聯合實驗室」，為水管進行高精確度檢測。同時，水務署亦在重要水塘和濾水廠安裝24小時在綫水質監測系統，另外每年隨機抽取2萬8千個用戶端水樣本測試，全部符合要求。

甯漢豪說，水務署去年成立「數字水務辦公室」，目前八成水管已安裝監測點覆蓋，但由於過去裝的不是實時系統，現時希望更換為新一代監測器，原定於2027年完成，但已要求水務署思考能否提早。甯漢豪希望，每個用戶的出水開端都有監測點，而水務署在2018年已要求新建樓宇有智能水錶，現時正研究並部署2018年前建成的樓宇如何加裝智能水錶。