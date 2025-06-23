詐騙｜馬鞍山小學家長墮偽冒教師WhataApp邀贊助騙案　損失約2萬

【電騙／假冒老師／詐騙】電話騙案蔓延至校園。《香港01》上周六（21日）報道有馬鞍山小學5月中接獲教育局通知，區內學校有家長因誤墮偽冒學校教師電騙。



警方表示，5月12日接獲一名女子報案，指收到假冒女兒就讀學校的教師，來電邀請捐款贊助學校活動，被騙約2萬港元。據悉報案家長透過手機通訊軟件WhatsApp收到騙捐款訊息。



馬鞍山其中一間小學於5月16日向家長發通告，表示接獲教育局通知，區內學校有家長因誤墮偽冒學校教師的電騙而招致金錢損失。（網上圖片）

報案的家長透過手機通訊軟件WhatsApp收到電話騙案。（Getty）

警方表示，5月12日接獲一名女子報案，收到假冒女兒就讀學校的老師、 透過手機通訊軟件致電、並聯絡在電話通訊軟件致電被騙金額約2萬元至對方銀行戶口。（資料圖片）

馬鞍山其中一間小學於5月16日向家長發通告，表示接獲教育局通知，區內學校有家長因誤墮偽冒學校教師的電騙而招致金錢損失。學校提醒各家長有關校方收取費用的程序，包括會預先以通告通知等，提醒家長切勿受騙。

受害家長付贊助費後向女兒就讀學校查詢才知受騙

警方周一（23日）回覆《香港01》，表示在上月12日接獲一名女子報案，指較早前收到來電、假冒女兒就讀學校的老師，邀請該家長捐款贊助學校活動。據悉，報案的家長透過手機通訊軟件WhatsApp收到電話騙案。

家長逐按指示轉帳約2萬元至對方銀行戶口，但其後她再聯絡女兒就讀學校的教師時，才 發現受騙報案。

電話騙案層出不窮。（資料圖片）

經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由新界南總區反詐騙調查隊跟進，暫未有人被捕。

據悉，報案的家長透過手機通訊軟件WhatsApp收到電話騙案。（資料圖片）

教育局早前回覆《香港01》時表示，早前得悉沙田區內一所學校有家長誤墮偽冒學校教師的電話騙案，已即時向有關學校了解詳情及保持緊密聯繫，並提供適切支援及建議。同時透過區內學校提醒學生和家長提高警覺。