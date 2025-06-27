的士車隊請人難　7月起發牌　料至7月底僅有門檻一半約1000輛營運

的士車隊須於下月底前完成籌備和投入服務，根據發牌條件，規模須至少達到申請規模六成，但制度面對殘酷現實，就是的士車行與前線司機之間的不對等關係未見大變，不少司機缺乏動機放棄原本的租賃模式導致車隊招聘困難。



運輸及物流局局長陳美寶早前重申仍以下月投入服務為目標，但承諾會「人性化」和「務實地」彈性審視需求。運輸署署長李頌恩今日（27日）會見傳媒稱，過去兩個月有舉辦招聘活動，如簡介會，司機都非常踴躍。她又指，運輸署一直積極推動的士車隊，包括簡化驗車安排等。



李頌恩透露，署方會在7月向的士車隊發出正式牌照，預計今年7月底會有近1000輛的士加入的士車隊。李頌恩又指，有公司正在構建統一電召車輛平台。根據此數字，7月底投入服務車隊的士總數僅及總規模六成門檻、即2100輛的一半。李頌恩稱，要「務實地」審視，讓的士車隊「先落地」。



運輸署署長李頌恩今日（27日）會見傳媒，五支的士車隊代表隨後將分享籌備工作。（洪戩昊攝）

運輸署署長李頌恩（左三）今日（27日）會見傳媒，五支的士車隊代表隨後將分享籌備工作。（洪戩昊攝）

黑色車身的Big Boss車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）

政府推行的士車隊制度，以為可革新點對點交通服務，但制度卻面對殘酷現實，的士車行與前線司機之間的不對等關係未見大變，不少司機缺乏動機放棄原本的租賃模式，轉而投身管理更嚴格的車隊，導致車隊招聘困難，難吸「新血」。

五支車隊已全部試運行 提供近12萬程車

李頌恩今日表示，五支車隊已全部試運行 提供近12萬程車，下月底共一千輛車投入服務。她指，明白市民關心的士司機數量，但強調的士車隊是為了提供更優質服務，如提升硬件，加入電子支付等，相信的士車隊在這些方面都可以達標。她又指政府很少為單一行業進行招騁，而在剛過去的招聘會亦成功收到200多份申請，而各的士車隊已十分積極招聘。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）

紅黃色車身的大黃蜂車隊。（資料圖片/洪戩昊攝）