助蔡天鳳前夫秘密離港　兩男女妨礙司法公正罪成　各判囚6個月

28歲名媛蔡天鳳被肢解殺害案，兩男女涉協助蔡的前夫鄺港智潛逃，同被控1項串謀意圖妨害司法公正罪，二人經審訊後被裁定罪成，案件今（16日）於九龍城裁判法院判刑，辯方求情指，女被告潘巧賢的律師指潘天真單純，因錯信朋友Ivy，指Ivy刻意隱瞞Alex身份，潘在不知情下才幫忙，從而犯上本案。裁判官陳志輝判潘及同案男被告林舜各入獄6個月。



潘得知判囚後，即申請保釋等候上訴，獲陳官批准，其保釋條件包括10萬元現金及5萬元人事擔保，期間不得離港及須交出旅遊證件，亦要在報稱地點居住，並須每天到警署報到。



被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨害司法公正罪。指他們於2023年2月24至25日，預期男子「Alex」或需接受調查，仍與女子「Ivy」串謀，圖作出妨礙司法公正傾向的作為，即協助「Alex」緊急及秘密地經非官方合法途徑離開香港。

男被告林舜早前被裁定妨礙司法公正罪成。(梁鵬威攝)

女被告潘巧賢(右)亦同被裁定妨礙司法公正罪成。(梁鵬威攝)

女被告潘巧賢(左)稱她與Ivy盧曉虹(右)份屬好友，潘作供時稱，兩人經常一同做義工到老人院探望老人家。(資料圖片)

查蔡天鳳失蹤而查鄺港傑再揭發本案

警方在2023年2月21日接報女子蔡天鳳失蹤，並即展開調查及在同月拘捕蔡前夫的胞兄及父母，同時亦通緝蔡的前夫鄺港智(洋名Alex)，鄺港智其後在東涌碼頭被捕。

警方發現鄺港智被捕前，其電話內有一4人群組，該群組曾討論租船問題，該群組成員包括本案兩名被告及一名叫「Ivy」的女子，其中一把女聲曾在群組說：「有間3萬元不經海關…..」控方根據他們的訊息，認為兩名被告曾協助一名叫「Alex」的人潛逃。

蔡天鳳(圖)2023年2月失蹤，警方即向她的前夫鄺港智及鄺的家人查問以了解情況。(蔡天鳳IG)

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

鄺港智(黑布蒙頭者)後來在東涌碼頭被捕。(資料圖片)

潘被捕時曾提Alex要著草

男被告林舜同年3月2日被捕，他警誡下曾稱：「唔關我事架，係我朋友Irene Pun介紹單生意比我，而且最後都無租到船俾嗰個人。」女被告潘巧賢被捕後曾說：「Ivy話Alex要著草澳門，所以我幫佢搵林舜。」

潘自辯稱只為傳話

潘自辯時稱，她與Ivy盧曉虹相識逾十年，當日Ivy以微信聯絡她，叫她找林舜稱有朋友想租船，但沒說其朋友身份。潘有質疑Ivy為何她不直找林，但仍為二人傳話，潘強調無參與討論，亦不知Ivy朋友的身份，後得悉租船費由3萬變30萬開始懷疑，又看到「非法過境」等字眼感驚慌，便叫林和Ivy自行溝通。

官指潘對航線了解

裁判官陳志輝早前裁決時指，訊息顯示潘對航線有一定了解，她不可能不知是不經海關出入境，且潘非已讀不回，而是有問有答；提及30萬等字眼時，潘亦沒有退出，相信潘非只在傳話。

難想像沒違法的人為何要秘密離港

陳官又指，很難想像沒有違法或沒有被警方追捕的人，為何要緊急及秘密地離港，如無有違法，大可以正途離境。認為林負責安排船隻及行程，潘則負責傳話，從林提到「揹飛」等，可見兩被告必然知道Ivy的朋友要秘密地離港，亦不難推斷，該人正逃避警方追捕，可見二人有犯罪意圖，協助該人緊急及秘密地離港，裁定兩人罪成。

案件編號：KCCC1111/2024