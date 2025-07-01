又打風？天文台：菲律賓以東海域低壓區發展存變數　未來9日有雨

【明日的天氣／天文台／HKO／七一回歸】今日是七一回歸紀念日，天文台預料本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時部分地區雨勢較大，吹和緩東至東南風，氣溫介乎26至31度。



天文台預計高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋中國東南部，並為華南帶來酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中至北部徘徊，廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。



今日是香港回歸祖國28周年，香港多處有國旗及區旗旗海。天文台指今（1日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。（廖雁雄攝）

今日是香港回歸祖國28周年，尖沙咀海旁有人揮動國旗及區旗慶祝。（廖雁雄攝）

下午及晚上部分地區雨勢較大

天文台表示廣闊低壓槽及高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港今早多處地區錄得超過10毫米雨量。預測本港下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。初時部分地區雨勢較大，吹和緩東至東南風。

今日是香港回歸祖國28周年，尖沙咀海旁有人揮動國旗及區旗慶祝。（廖雁雄攝）

菲律賓以東海域地壓區發展和路徑有變數

天文台展望未來兩三日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。根據九天天氣預報，高空反氣旋會在未來一兩日覆蓋中國東南部，並為華南帶來酷熱的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在未來數日於南海中至北部徘徊，廣東沿岸有幾陣驟雨。

此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，其隨後發展和路徑存在變數。

九天天氣預報。（天文台網站截圖）

預測未來九日有驟雨

根據天文台在早上11時30分更新的九天天氣預報，明日（2日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎27至32度；周四（3日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度；周五（4日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫為32度。今個周末仍會有幾陣驟雨，兩天的氣溫均介乎27至32度。

今日是香港回歸祖國28周年，香港多處有國旗及區旗旗海。天文台指今（1日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。（廖雁雄攝）

「小暑」最高氣溫31度 其後兩日再升至最高32度

下周一（7日）為二十四節氣中的「小暑」，當日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高氣溫為31度。下周三（9日），氣溫稍為升高至最高達32度。