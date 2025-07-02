粵車南下｜陳美寶4時公布詳情 曾稱或分階段容許粵車進入市區
撰文：陶嘉心
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運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）下午4時將舉行記者會，交代粵車南下實施安排，運輸署署長李頌恩以及機管局機場運行執行總監姚兆聰亦會出席。
陳美寶早前接受訪問時表示，今年內推出「粵車南下」，局方正與內地研究安排，或會分階段實施南下粵車進入香港市區，同時研究在廣東設立「粵車南下」驗車中心。
上月30日陳美寶訪問廣州，與廣東省官員召開粵港交通工作專班會議，商討「粵車南下」的安排，期望在有序可控的情況下，為廣東省旅客提供選擇，並為香港帶來嶄新旅客群。
曾稱每日設限額 顧及本港道路情況
陳美寶早前接受傳媒訪問時表示，實施「粵車南下」不能不考慮本港道路的實際情況，強調香港面積有限，道路交通也非常繁忙，因此會考慮實際情況去設定每日限額，就如港車北上推出初期也只限每日200架。
兩地探討粵車分階段進入市區
對於有報道指「粵車南下」首階段，粵車只可停泊港珠澳大橋香港口岸的自動化停車場，次階段才可駛入市區。陳美寶表示，兩地部門仍在探討方案，若粵車進入市區，一定會分階段落實，政府會做好相應配套。
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