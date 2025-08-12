警司陸振中危駕兼傷3警　包括咬傷一督察中指　判社服令240小時

警司陸振中與同僚晚飯喝酒後，仍想駕車離開，3名督察上前阻止時遭陸襲擊受傷，其中一名男督察更被陸咬傷中指。陸早前經審訊，堅稱當晚未有喝酒，指3警另有原因阻他離開，惟陸最終被裁定危駕及襲擊等4罪成，今（3日）於區域法院判刑，暫委法官勞潔儀在考慮各項因素後，指被告案中並不涉濫用職權，且有良好品格，判他240小時社會服務令、停牌6個月及須自費完成駕駛改進課程。



被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，經審訊後被裁定1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪成。控罪指2022年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊女督察X、督察蔡文浩和賴文顯。

警司陸振中自稱無階級觀念，對被指變態玩下屬，他哽咽稱幾晚瞓唔著。(陳蓉攝)

督察蔡文浩供稱遭被告陸振中咬傷中指，他上周入稟向陸索償。(朱棨新攝)

陸原被控3項非禮罪全不成立

陸原另被控3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間 3度非禮女子X，審訊後被裁定非禮罪不成立。

被告離開時明顥有醉意

控方案情指， 2022年7月15日，被告與多名同僚到粉嶺一酒家晚宴，以歡送即將即將調職的總督察黃燦熊。席間被告喝了十多杯啤酒，離開時有明顯醉意，仍堅持要自駕車，X及兩名督察跟著被告到停車場取車，並嘗試阻止被告開車，惟被告多次嘗試關門，更因而造成X多處瘀傷，混亂間被告仍然開車前進，期間車門打開。

蔡被咬至指甲斷裂

眾人阻止被告繼續開車，惟被告突然打蔡的臉，再捉住蔡的手放入口，並咬其右手中指，令蔡的指甲斷裂，流血不止。被告其後再開車，並撞到兩部車及案發停車場入口的閘機。

辯稱3名督察怕陸報串作阻撓

被告自辯時稱，當日的晚宴上，X、賴及蔡向他「自爆」違規，並希望他動用私人關係，幫助他們解決事情，惟陸堅拒同流合污，並打算離席，3人尾隨他到停車場，要求他不要「報串」，又不斷阻撓陸離開，又搶走他的車匙及波棍，令他的車倒後行駛。眾人糾纏間，車門被打開，於是陸立即停車。

