學生用鐳射光射向警方　稱網上看過資料有樣學樣　認暴動罪候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-22 17:44

前年8月25日荃灣出現警民衝突，警方進行驅散後，部份示威者轉陣至深水涉，警方在深水埗警署外推進期間，一名21歲學生被捕。他在警誡下，直認曾參與荃葵青遊行，及曾用鐳射光照射警方，他因在網上看過有關用鐳射光照警方的資料，於是「有樣學樣」，並打算以此挑釁警方。他今日（22日）在區域法院承認暴動罪，案件將於本月31日判刑。

被告蔡子聰（21歲，學生）承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道‪附近參與暴動，而另被控的非法集結罪及管有攻擊性武器罪，則不予起訴。‬

當日有示威者向警掟磚及汽油彈

案情指，前年8月15日大批人士參與荃葵青遊行，下午4時半有人開始在荃灣車路聚集及堵路，警方在現場設立防線，及後有黑衣人與警方對峙、向警方擲物，也有人用藍色及綠色的鐳射光線射向警方、掟磚、掟汽油彈，防暴警最後進行驅散，騷亂在晚上8時逐漸平息。

中途換黑衣怕家人知往遊行

同日晚上8時至10時，深水埗警署外亦出現非法集結，警方推進期間拘捕本案被告。被告在警誡下承認，他當日下午出門去參與荃葵青遊行，並在前往有關地點途中換上黑色上衣，因為害怕家人知道他參與遊行。

遊行完跟大隊往深水埗

當他走到楊屋道時，示威者見到警車出現騷動，他留在現場一帶，並高叫「黑警還眼」的口號，警方後來施放催淚彈，但他沒有眼罩，於是他離開現場。由於他無法在荃灣乘坐巴士，於是「跟大隊」前往深水埗，打算再轉乘巴士返家。

鐳射光射警打算挑釁警方

他解釋身上攜有黑色口罩是因為擔心遭記者拍攝到，他承認自己曾用鐳射光照射警方及警車，因他在網上看過有關用鐳射光照警方的資料，於是「有樣學樣」，並打算以此挑釁警方。

案件編號：DCCC 385/2020