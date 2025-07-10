拼多多︱坑口菜鳥自提點連續兩日排長龍　有顧客料至少需等個半鐘

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作後，導致多區都有集運自提點塞滿貨物；該些自提點多人手不足，市民取件需等候一段長時間。其中坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。



坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。（吳美松攝）

記者今早到坑口南豐廣場視察，發現商場內有3間自提點，但沒有順豐站，而排長龍的自提點在商場一樓，甫一到場已可見人龍，保安亦已放好拉帶柱，並指示來取貨的市民排隊。該自提點原定早上11時開始營業，下午2時才可取貨，但今日亦提早運作，店外堆了不少貨物，只有兩名職員在場。

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。（吳美松攝）

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。（吳美松攝）

11時左右來排隊的潘先生表示，昨日打算來取件，但見到人龍後決定放棄，今早才來取貨，他指已作好心理準備，需要等一至兩小時才可成功取貸，又說安排了家人來接力排隊。對於拼多多與順豐「分手」，他認為長遠一定會有影響，日後取貨相信亦需要等候一段時間，不過明白自提點人手有限，貨物亦太多，彼此需要包容。

潘先生表示，昨日（9日）打算來取件，但見到人龍後決定放棄，今早（10日）才來取貨，他指已作好心理準備，需要等一至兩小時才可成功取貸。（林幸泉攝）

該自提點原規定，過了3天沒有取貨的話，需支付存倉費，今日便決定不收存倉費，但似乎並不是每個客人都知道。紀小姐今日因為不想支付存倉費，惟有早上10時多來排隊提取一件價值數元的小物品。她排了約1.5小時隊後便順利取貨。她表示曾想放棄貨物，但聯絡不到拼多多，日後亦不會考慮再選擇該自提點取貨。其他排隊的人曾向她說「12點攞到當有賺」，而她11時30分左右便取到貨，已算十分好。

紀小姐今日（10日）因為不想支付存倉費，惟有早上10時多來排隊提取一件價值數元的小物品。她排了約1.5小時隊後便順利取貨。（林幸泉攝）

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點連續兩日都有人龍，門外堆放了不少待提取的貨物。（吳美松攝）

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點連續兩日都有人龍，門外堆放了不少待提取的貨物。（吳美松攝）

李先生收到拼多多的取貨通知，但來到該自取點時卻被男職員告知貨物仍在停車場，暫時不能取貨。李先生指「好頭痕」，因已排了約1.5小時，竟未能取件，不知該回家等候還是留守現場。他又認為，自提點應該確認他可以取貨才通知他，同時又指自提點塞滿人的情況反映出香港人消費模式及思維的改變，因為以往香港人視時間為金錢，分秒必爭，如今卻願為少少貨而排隊；亦可見香港零售業「危危乎」。

李先生（左）收到拼多多的取貨通知，但來到該自取點時卻被男職員告知貨物仍在停車場，暫時不能取貨。李先生指「好頭痕」，因已排了約1.5小時，竟未能取件。（林幸泉攝）

女職員及後向李先生表示，可以在下午3時左右再來取貨，屆昤可致電聯絡他們。男職員就反駁李先生，指他未收到電話便早早來排隊是他自己的選擇，與自提點無關。他又以稍惡的語氣指李先生說的不是事實，又謂「咁支持香港就唔好網購」。

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。（吳美松攝）

坑口南豐廣場一間菜鳥自提點昨日（9日）已出現長人龍「打蛇餅」，今日（10日）情況相若，排隊取貨的市民由早上10時左右至下午1時許仍未有消減跡象。（吳美松攝）