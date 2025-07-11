祖父壓孫女在床大肆非禮　更拍下體照要脅　求情稱望孫女放低過往

六旬祖父涉自孫女8歲起開始性侵她，包括把她帶入房，把她壓在床上捉著她雙手，並強行脫去她的褲子對她上下其手，有次更拍下孫女下體照要脅她不可告訴他人。該祖父今(11日)在區域法院承認兩項非禮和一項製作兒童色情物品罪，他求情時向孫女道歉，並稱不期望她會原諒，但希望她：「放低過往，重新出發」。法官郭偉健指案情嚴重之處在於被告是事主的祖父，下令將被告還押，以索取精神和心理報告，把判刑押後至7月25日。



被告LKT，66歲，保安員，被控兩項非禮罪和一項製作兒童色情物品罪。控罪指他於2021年9月1日至2024年6月6日期間，兩度在九龍藍田某單位非禮X，和以流動電話製作X的兒童色情物品。

被告LTK在區域法院承認非禮親孫女及拍其下體照。(黃浩謙攝)

事主X約7歲時與父搬到被告家

案情指，女事主X於2013年5月出生，案發時介乎8至11歲。被告是X的祖父，案發時介乎62至65歲。X自2020年10月起，與父親搬到祖母和被告於九龍藍田的單位同住。

被告捉住X雙手令她無法動彈下非禮

首次性侵事件發生於2021年9月至12月期間某日，X當時約8歲。被告把X從客廳帶至睡房，用手將X的腹部壓在床上。X試圖掙扎，但被告捉住X的雙手，令她無法動彈。被告繼而觸摸X的胸部，再脫去她的褲子及內褲，將手指插入X的下體。X感到痛楚，反抗及要求被告停手，但未獲理會。整個過程約5至6分鐘，直至被告離開睡房才結束。

X曾踢腳掙扎遭被告拍打就範

至X約9歲時，被告又曾在房內把X的手臂及肩膀壓在床上，X踢腳掙扎，但被告拍打X的肩膀阻止她郁動，之後脫去X的褲子及內褲，觸摸其右大腿內側，並隔著她的衣服捏她的胸部5至6下。X要求被告不要碰她，但被告沒有理會。被告之後再將手指插入X的下體撩動1至2分鐘，整個過程約5至6分鐘。

拍X下體照要脅不可告知他人

案情亦指，被告在該單位內拍攝X下體的照片，並威脅她不得向他人透露事件。

被告於2024年6月6日被捕，在錄影會面中承認犯案，並稱他沒有把X下體照片向他人展示，拍攝後一、兩天已刪除。

創傷報告指X受一定傷害

辯方求情指，被告明白本案非常嚴重，是其人生的污點。他向X道歉，不期望X會原諒他，但希望她「放低過往，重新出發」。辯方亦指，根據X的創傷報告，她受到一定傷害，猶幸其狀況已有改善。

案件編號：DCCC 1413/2024