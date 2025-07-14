47人案．上訴︱14名被告上訴聆訊今展開　警方加強法院保安

民主派初選案去年11月判刑，45人被判囚。當中14人已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴。司法機構網站顯示，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。



被告劉偉聰原審被裁定罪名不成立，律政司就這決定提出上訴。(廖雁鴻攝)

就定罪及判刑提出上訴的13人：

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合共14人面對上訴聆訊

13名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，包括鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中只有黃子悅是認罪，她只就刑期提出上訴，其餘12人則是經審訊後被裁定罪成，他們全部就定罪及刑罰提出上訴。

大律師劉偉聰經審訊後脫罪，律政司就劉的無罪裁決上訴，另一名罪名不成立的被告李予信，律政司則未有提出上訴。

李予信是全部被告中唯一被裁定罪名不成立，而律政司亦沒再提上訴的被告，他今亦有到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

民主黨前主席劉慧卿亦到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

吳靄儀亦有到庭。(廖雁鴻攝)

長毛妻子陳寶瑩到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

「阿牛」 曾健成亦有到庭。(廖雁鴻攝)

案件原涉45名被告，被告李予信及劉偉聰罪名不成立，餘下45人串謀顛覆國家政權罪成，被判囚4年2個月至10年不等。已裁定無罪的李予信，今亦有到庭旁聽。

案件編號：CACC253/2024