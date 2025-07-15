消委會兒童雨衣｜兩款塑化劑超標　B.Duck超近11倍　代理商暫停售

踏入雨季，雨衣是不少兒童的出門必備品。消費者委員會測試市面上14款兒童雨衣及雨披樣本，發現有兩款塑化劑DEHP含量超出歐盟標準上限，包括B.Duck品牌兒童雨衣 BDR9101-Y及ONE獅子黃兒童中長款雨衣。其中B.Duck雨衣超標近11倍，雨衣口袋部件鉛含量亦超標。B.Duck雨衣代理商表示自行檢測未有發現，估計因與消委會採樣方式不一所致，暫時停售產品以進一步檢測。



消委會表示，塑化劑具干擾內分泌系統的特性，不過估計一般情況下含塑化劑的雨衣對健康影響風險不高。但如果皮膚有傷口、濕疹敏感、塗了防曬劑或油溶性潤膚產品時，或可能增加吸收塑化劑。塑化劑亦可能會釋出至空氣中並附着在塵埃上，長期大量吸入這些塵埃可引致哮喘。



此外，消委會發現3款雨衣的繩索與拉帶設計不符安全要求，可能導致穿著雨衣及雨披樣本的兒童遭勒頸、拖拽或夾住，包括KK樹兒童防水雨披雨衣、日本西松屋小童雨褸、ONE獅子黃兒童中長款雨衣。



消委會測試指B.Duck雨衣塑化劑及鉛超標。（吳焜曜攝）

消委會測試市面上14款兒童雨衣。（消委會文件截圖）

消委會測試市面上14款兒童雨衣。（消委會文件截圖）

B.Duck及ONE兒童雨衣塑化劑超歐盟上限

消委會今日（15）發表新一期《選擇》月刊，測試市面上14款兒童兩衣及雨披樣本。當中兩款雨衣，B.Duck兒童雨衣BDR9101-Y及ONE 獅子黃兒童中長款雨衣，驗出鄰苯二甲酸酯類塑化劑DEHP超出歐盟REACH法規上限。

ONE樣本的DEHP含量達0.12%，B.Duck樣本橙色口袋的DEHP含量則為1.19%，超標近11倍。該款樣本的口袋部件同時檢出鉛，總含量為145ppm，超出美國規定的上限。消委會呼籲生產商改善產品設計和製造物料。

ONE 獅子黃兒童中長款雨衣（左）及B.Duck兒童雨衣BDR9101-Y（右）塑化劑超歐盟上限。（吳焜曜攝）

消委會料風險不高 惟皮膚有傷口者應注意

塑化劑具干擾內分泌系統的特性，或對人類生殖能力或未出生胎兒發育有不良影響。消委會表示一般情況下，兒童透過皮膚接觸含有塑化劑的兒童雨衣對健康影響風險不高。

不過，如果皮膚上有傷口或濕疹敏感，則有機會增加其吸收塑化劑的可能；如皮膚塗了防曬劑或油溶性潤膚產品，亦會增加皮膚接觸到從塑化材料釋出的塑化劑的風險。另外，塑化劑可能會被釋出至空氣中並附着在塵埃上，長期大量吸入這些塵埃，可引致哮喘，因此存放雨衣的地方應保持空氣流通。

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B.DUCK代理商自行檢測未有發現 停售產品再送檢

B.Duck代理商表示，產品出廠前已進行物料安全檢測，並未檢出可萃取重金屬及塑化劑。代理商估計與消委會結果不一，可能因為採樣方式不同。該公司強調一向重視產品安全及品質監控，將暫停銷售該產品，送回工廠作進一步檢測。

3款雨衣的設計不符安全要求，或致穿著的兒童遭勒頸、拖拽或夾住，包括KK樹 兒童防水雨披雨衣、ONE獅子黃兒童中長款雨衣、日本西松屋小童雨褸。（吳燿曜攝）

3款雨衣或致兒童遭勒頸、拖拽或夾住

另外，消委會指，有3款樣本的繩索與拉帶設計不符歐洲標準的安全要求，可能導致穿著該等雨衣及雨披樣本的兒童遭勒頸、拖拽或夾住。

其中KK樹兒童防水雨披雨衣袖口調節帶為13.4厘米，超出上限，有機會被電梯扶手或升降機門夾住，可能導致兒童被拖拽或卡住。日本西松屋小童雨褸背部調節帶長9.1厘米，亦有機會令雨衣被夾住。至於ONE獅子黃兒童中長款雨衣，兜帽上附有固定環的周長為21厘米，超出上限，或令兒童在活動時被外來物體勾住，或導致電童被勒頸、卡住，又或者失去平衡而跌倒。

KK樹及ONE的網上售賣平台表示已將消委會的測試報告轉交相關商戶跟進。

▼ 消委會兒童雨衣測試 3款或令兒童遭勒頸、拖拽▼

