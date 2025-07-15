DSE放榜2025｜16393考生達大學門檻　升0.1個百分點　1.2人爭一位

2025年DSE中學文憑試明日（16日）放榜，考評局秘書長魏向東今日（15日）表示，今屆文憑試有約5.5萬人報考，較上屆增加一成，9成報考者有參與考試。魏向東稱，16,393名日校考生考取四個核心科目「332A」，加上2個選修科目得到3級以上成績，即達入讀八間大學的基本收生標準，較上屆增加0.1個百分點，達到38.5%，人數較上屆增加764人，以1.3萬個大學聯招（JUPAS）資助學額計算，即約1.2人爭一個位。



2025年DSE 中學文憑考試明（16日）放榜，考評局秘書長魏向東今日（15日）表示，今屆文憑試有約5.5萬人報考。（董素琛攝）

55,781名考生應考增加約1成

魏向東表示，今年有45,478名日校考生，以及10,303名自修生，共55,781名考生應考今年的文憑試，較上屆增加約1成，97%有應考。今年是第二年設大灣區試場，有4間港人子弟學校成為試場，較去年增加2個，考點亦增加1個。

今年有42795名日校考生，9成報考4個核心科目外，再加2-3個選修科目，16393名日考生有332A成績。

DSE2025共有16,393名日校考生考取四個核心科目「332A」，加上2個選修科目得到3級以上成績，即達入讀八間大學的基本收生標準，約1.2人爭一個位。（資料圖片）

約3萬名日校考生符合入讀副學士要求

魏向東公布，約3萬名日校考生在四個核心科及一個選修科，達到5個2的等級，符合入讀副學士的要求，佔總考生73.4%，按年增加650人。

考評局魏向東籲考生平常心面對成績

魏向東強調文憑試雖是人生的里程碑，但每人有不同途徑取得自己滿意的人生發展，希望考生以平常心面對。