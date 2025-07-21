侍應稱等錢洗當電騙收錢　收兩長者16萬　官斥不恥行為加刑至50月

21歲男侍應聲稱「等錢洗」，經網友介紹當電騙收錢，每收1萬可獲100元報酬，他在一天內收取兩名長者合共約1.6萬元，但在第二名長者家被捕，1600報酬亦收不到。侍應今(21日)在區域法院承認兩項串謀欺詐罪，法官練錦鴻判刑時指，受害人年紀老邁，所涉款項可能是他們的畢生積蓄，被告利用他們對親人的關心犯案，是大眾所不恥的作為，接受控方建議加刑25%，判被告入獄4年2月。



被告林煒喬（21歲，侍應）承認2項串謀欺詐罪，指他於2023年10月18日，與其他身份不詳的人，騙取羅女士及陳先生8萬及5萬元。被告原另被控一罪涉同類騙案涉款16萬元，獲法庭批准存檔不作起訴。

被告林煒喬在區域法院承認兩項串謀欺詐罪，被判囚4年2月。(黃浩謙攝)

利用長者無防備心行騙

法官練錦鴻指，本案為極普遍的騙案，涉案金額不是最多，但被告利用長者沒有防備心及他們對親戚的關心作案，且一天內騙兩長者，雖然沒有資訊反映被告涉及其他計劃，但他的參與已構成罪行的全部。被告求情指其祖母因病去世，他身陷囹圄，無法協助家人而感後悔。但練官指，無論被告聲稱如何後悔，案件對社會的傷害已造成，判刑須以警戒及震懾為主。

聲稱提供協助只供出疑犯花名

控方有根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑。練官稱被告曾聲稱會與警方合作，惟他只能提供嫌疑的花名，無提供有用資訊，無法令疑犯繩之於法，遂上調刑期四分一，兩項總刑期50個月。

羅女士以為孫兒被捕備8萬當保釋金

案情指，2023年10月18日，受害人羅女士在家的固網電話收到男子C的來電，他自稱是羅的孫兒，因傷人被捕，要8萬元作保釋金，又稱會派李先生來收錢。被告下午到羅的住所，以李偉雄的名義拿走8萬元。羅事後告知兒子始知受騙並報警。

媳婦回家見現金揭發屬騙案

同日上午10時許，事主陳先生在住所收到男子E的來電，E聲稱是陳的次子，因打架被捕需10萬元保釋。陳以為是其次子，稱他只有5萬元，E稱會找朋友「杰仔」上門收錢。陳之後到銀行提款，下午4時許，陳的媳婦回家見桌上的現金，陳告知情況後，媳婦致電確認陳的兩子均沒被捕後報警。警員下午4時35分左右到陳所住大廈埋伏，並把一個內藏假錢和白紙的公文袋，著陳交給收款男子。被告自稱「阿杰」約下午6 時到達取錢時被捕。

收款時知是騙款

被告警誡下稱「等錢洗」，又稱是朋友招募他收數來「搵快錢」，又透露當日收了兩次錢，羅的款項已在始創中心地下交予另一人。被告在調查時透露當時無業，從社交程式「WePlay」識到「阿希」，經他招募做收錢，每收取1萬元，可得100元報酬。被告認不識兩名受害人或其家人，亦知所收的是騙款，但為了1600元報酬照做，其後才知要當日結束才能取得報酬，因他被捕而未取得分文。

案件編號：DCCC250/2024