旺角兆萬極上帝王水產疑食物中毒　8食客腹瀉嘔吐前曾食刺身生蠔

衞生防護中心今晚（22日）公布，8名男女早前於旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」用膳約4至36小時後，出現腹痛、腹瀉和嘔吐等食物中毒病徵。其中兩人已求醫，全部無需入院。初步調查顯示，受影響人士曾於該食肆進食刺身和生蠔。



衞生防護中心表示，8名男女早前於旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」用膳約4至36小時後，出現腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，懷疑食物中毒。（OpenRice圖片）

衞生署衞生防護中心指，年齡介乎23歲至25歲的七男一女，分別於本月10日及19日在旺角西洋菜街兆萬中心九樓極上帝王水產放題用膳，約4至36小時後，出現腹痛和腹瀉和嘔吐等病徵。其中兩名受影響人士已求醫，全部無需入院。

旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」有提供魚生及生蠔。（OpenRice圖片）

旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」有提供魚生及生蠔。（OpenRice圖片）

旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」有提供魚生及生蠔。（OpenRice圖片）

旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」有提供魚生及生蠔。（OpenRice圖片）

中心初步調查顯示，受影響人士曾於該食肆進食共同食物，包括刺身和生蠔。食安中心在收到相關呈報後，已於即日（21日）與環境衞生部和衞生防護中心人員到該餐廳進行調查，檢視食物處理流程和衞生，及抽取食物和環境樣本作化驗。

食安中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。