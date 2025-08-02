兩餸飯內捲｜多店「升級」避平價戰　有新店賣$68高級版另謀出路

【兩餸飯／餐飲業／內捲／老闆娘家常飯／權發小廚／This This Twist】【兩餸飯內捲．上】兩餸飯近年成為餐飲業主流，截至今年6月中，全港有逾640間店，隨着愈來愈多競爭者加入戰場，有不少兩餸飯店出現「陣亡」結業。近期灣仔及油麻地等多區更掀起「內捲」，爆發減價及優惠戰， 有兩餸飯店強調推優惠只為回饋顧客，又認為共同推出優惠反而能吸引區外顧客，形成良性競爭；惟有兩餸飯龍頭認為最高峰的紅利期已成過去，估計未來兩年汰弱留強，更指推優惠不可能單純為回饋顧客。



不論他們的個人看法如何，綜合兩餸飯店的未來布局，多間店為了脫穎而出，不斷在設計新菜式留住顧客，同時進攻中高價市場，即將開設更高級的分店，避免捲入平價市場的激烈競爭。例如灣仔一間新開張的兩餸飯店索價68元，由米芝蓮一星廚師親自操刀，成功吸納大批寫字樓上班族，僅開業半個月已收支平衡，目標今年內獲得米芝蓮必比登推介。



灣仔區今年初成為兩餸飯店的主戰場，軒尼詩道近修頓球場各店爆發減價潮及優惠戰。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯曾推出39元兩餸飯放題；25元兩餸早餐、8元雞脾飯等。（羅國輝攝）

灣仔軒尼詩道兩餸飯店內捲 早前爆減價潮及優惠戰

灣仔區已成為兩餸飯店的主戰場，軒尼詩道近修頓球場一帶，多間店爆發減價及優惠戰，例如「楚留香美食」推40元任選兩葷一素菜；「添飯餸」推三餸飯減5元、傍晚6時後送例湯；老闆娘家常飯則推39元兩餸飯放題、25元兩餸早餐及8元雞脾飯等，競爭非常激烈。直至添飯餸灣仔店結業，戰爭才暫告一段落。

新加坡過江龍老闆娘家常飯已開業逾一年，如今每日賣出1,000盒兩餸飯。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯推出優惠只為了回饋街坊及上班族。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯澄清︰推出優惠只為回饋顧客、一齊做旺灣仔

其中新加坡過江龍老闆娘家常飯已開業逾一年，如今每日賣出1,000盒兩餸飯。老闆娘飯店有限公司董事黃嘉威回應指，已衡量集團的現金流及財務狀況，強調推出優惠只為回饋街坊及上班族。他認為各店共同合力推出優惠，可吸引區外的顧客到灣仔消費，形成良性競爭。

添飯餸同楚留香都好出名，其實佢哋有唔少街坊同忠實嘅上班族粉絲，其實我哋都好尊重同欽佩呢兩間舖頭。唔少餐廳同我哋講，其實我哋提供優惠之後，反而吸引更加多人嚟灣仔區，反而將灣仔餐廳平日生意額平均拉升咗，所以係大家一齊做旺灣仔區。 老闆娘飯店有限公司董事黃嘉威

老闆娘飯店有限公司董事黃嘉威（左）、老闆娘家常飯主廚麥君賢（右）。（羅國輝攝）

老闆娘飯店有限公司董事黃嘉威透露，最快9月攻入白石角開設第二間店。（羅國輝攝）

未來增設會員積分系統 擬推$100換$130現金券

目前老闆娘家常飯已推出多項線上服務，例如提供網上點餐，縮短顧客的排隊時間，最近加入美食優惠平台飯糰，在App內向顧客提供麻婆豆腐飯8元換領券。黃嘉威計劃增設會員積分系統，提供生日優惠及預付券等，例如100元換購價130元的現金券，期望與經濟拮据的市民共渡維艱。

老闆娘家常飯最近加入美食優惠平台飯糰，在App內向顧客提供麻婆豆腐飯8元換領券。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯已轉用新加坡特色圓盤盛載餸菜。（羅國輝攝）

最快9月攻入白石角開設第二間店 改行中高檔路線

老闆娘家常飯早前準備今年第三季在大角咀開設分店。黃嘉威透露該計劃已擱置，相反正建立副線，與連鎖餐飲品牌聯乘合作，最快9月攻入白石角開設第二間店。

該店定位中高檔路線，每盒飯兩餸飯暫定55元至65元，面積約1,500至1,800平方呎，預計可提供逾40個座位。他又考慮引入無人炒菜機，除了可減低人力成本，也能為廚師創造更安全舒適的工作環境。

老闆娘家常飯不斷研發新菜式，近日推出分子料理及煙燻美食。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯或是全港首間提供分子料理及煙燻美食的兩餸飯店。（羅國輝攝）

目標明年進軍商場 研發新菜式增強競爭力

雖然本港食肆結業潮持續，但黃嘉威看好未來，目標明年進軍商場，繼續擴展上班族及住戶客群，同時不斷研發新菜式，以增強競爭力。「我相信我哋係全港首間提供分子料理同煙燻美食嘅店舖，我希望帶畀顧客，原來兩餸飯店都可以提供到咁嘅美食。」

老闆娘家常飯大角咀分店已暫時擱置，正與連鎖餐飲品牌聯乘合作，最快9月攻入白石角開設第二間店。（羅國輝攝）

老闆娘家常飯承諾8月或9月再次推出8元雞脾飯，以回饋顧客的支持。圖為東南亞風味雞脾。（羅國輝攝）

預告最快下月重推$8瑞士汁雞脾飯回饋顧客

不過一度引起轟動的8元雞脾飯會否回歸？黃嘉威解釋，由於優惠期過後推出東南亞風味雞脾飯，成本相對於瑞士汁更高，因此當時決定不再維持優惠。但他承諾8月或9月再次推出8元雞脾飯，以回饋顧客的支持。

This This Twist兩個月前在合和商場15樓一間超市開幕。（夏家朗攝）

This This Twist每盒飯最低售68元，成為灣仔區最貴兩餸飯店。（夏家朗攝）

This This Twist加入戰場成灣仔最貴兩餸飯店 主理人為米芝蓮廚師

另一邊廂，灣仔區仍不斷有新店加入戰場，This This Twist兩個月前在合和商場15樓一間超市開幕，主打日韓口味，每盒飯最低售68元，成為灣仔區最貴兩餸飯店。不過餐廳主理人梁智聰的背景並不簡單，他曾遊歷各地的米芝蓮餐廳擔任廚師，包括蟬聯米芝蓮一星多年的曼谷餐廳Le Du等，回港後受邀主理兩餸飯店。

This This Twist主理人梁智聰，曾遊歷各地的米芝蓮餐廳擔任廚師。（夏家朗攝）

This This Twist已成功站穩腳跟，開業半個月已達至收支平衡。（夏家朗攝）

甘願轉換跑道至兩餸飯店 只為挑戰自身界限

其實梁智聰甘願從米芝蓮餐廳轉換跑道至兩餸飯店，只為挑戰自身界限。由於他過去數年一直維持「朝七晚十二」高強度工作，肉體及精神已無法負擔，需要改變環境休息，而兩餸飯店正是合適的工作地點，又能重新整合過去多年累積的廚藝，嘗試以貼地價錢製作高難度的食物。

有個酒店總廚同我講，其實你啲野好食係正常係合理㗎。你攞件A5和牛出嚟整，如果你唔好食就唔好做廚啦。所以我好想試下用貼地嘅價錢去做一啲難嘅食物。 This This Twist主理人梁智聰

梁智聰甘願從米芝蓮餐廳轉換跑道至兩餸飯店，只為挑戰自身界限。（夏家朗攝）

梁智聰希望挑戰自身界限，嘗試以貼地價錢製作高難度的食物。（夏家朗攝）

開業半個月已收支平衡 目標年內獲米芝蓮必比登推介

目前This This Twist已成功在灣仔站穩腳跟，梁智聰透露開業半個月已達至收支平衡，透過自媒體及口耳相傳，高達七成顧客為甲級寫字樓職員，人均消費介乎88元至120元，每日可賣出約150盒飯。他認為發展進度比預期中快，更揚言目標今年內成為米芝蓮必比登推薦餐廳。

梁智聰目標今年內成為米芝蓮必比登推薦的餐廳。（夏家朗攝）

梁智聰強調絕對不同意「做平做賤」的市場策略，認為業界應攜手開創新市場，重新定義何謂兩餸飯。（夏家朗攝）

高級兩餸飯有利可圖︰嚟緊個消費模式跌返去百幾蚊

雖然本港經濟不景，餐飲業面臨經營困難，惟有危亦有機，梁智聰認為現時的市道推出高級兩餸飯，反而有利可圖。「我吸嗰班客係可能之前講緊一餐食500蚊左右，但佢唔會餐餐食300至500蚊。佢可能嚟緊個消費模式跌返去百幾蚊，咁我就係想做呢班客嘅Target。」

This This Twist高達七成顧客為甲級寫字樓職員，人均消費介乎88元至120元。（夏家朗攝）

採訪當日，梁智聰便製作兩餸飯店罕見的三黃雞。（夏家朗攝）

籲業界攜手開創新市場︰兩餸飯唔一定係做Cheap

梁智聰分析指，灣仔聚集多幢甲級寫字樓，上班族的消費力不容小覷，惟街上的兩餸飯店集中在28元至38元，競爭過於激烈，因此認為業界應攜手開創新市場，重新定義何謂兩餸飯。他強調絕對不同意「做平做賤」的市場策略︰

兩餸飯唔一定係做Cheap，可以賣貴賣質素。既然冇呢個Market，就自己創造一個Market出嚟。 This This Twist主理人梁智聰

權發小廚在疫情期間開業，發展至今已成香港兩餸飯的龍頭。（廖雁雄攝）

權發小廚銅鑼灣店兩餸飯每盒43元。（廖雁雄攝）

權發小廚談內捲︰做生意冇可能為咗回饋顧客

權發小廚前身為權發海鮮酒家，惟新冠疫情期間經營困難，唯有轉型兩餸飯店，憑藉與眾不同的豐富菜式，甫開業已吸引大批顧客，漸漸闖出名堂，成為本地兩餸飯店的龍頭。

老闆娘Kitty直言平價兩餸飯不代表性價比高，不相信餐廳推優惠及減價只為回饋顧客，批評只會造成惡性循環。因此她選擇致力提高質素，推出工序更繁瑣的菜式，例如最近的乳鴿及鯪魚球等，同時努力維繫熟客，以維持競爭力。

大家都係做生意，我永遠唔相信有為咗回饋顧客呢一說。雖然講出嚟好似好乞人憎，但係我話畀你聽，在商言商，做生意冇可能為咗回饋顧客囉，肯定有某一啲原因，而導致你要捲囉。 權發小廚老闆娘Kitty

權發小廚老闆娘Kitty。（廖雁雄攝）

權發小廚推出工序較繁瑣的菜式留住熟客，例如最近的乳鴿及鯪魚球等。（廖雁雄攝）

暫定9月尖沙咀開旗艦店 號稱全港最大兩餸飯店

權發小廚在全港共有4間店，Kitty透露暫定9月在尖沙咀開設旗艦店，號稱全港面積最大的兩餸飯店，並全面「升級」，提升送菜、裝修及用餐體驗，期望可洗脫兩餸飯等於「頹飯」的形象，未來計劃在港島東區或南區開店。

油麻地捲唔捲，灣仔捲唔捲，我哋就唔係好理人捲唔捲，我哋捲掂自己先，因為我哋自己未搞得掂，所以專注自己發展先，所以唔好理人哋玩緊咩嘢囉。 權發小廚老闆娘Kitty

Kitty透露9月在尖沙咀開設旗艦店，號稱全港面積最大的兩餸飯店。（廖雁雄攝）

Kitty斷言兩餸飯店最高峰的紅利期已成過去。（廖雁雄攝）

料兩餸飯店未來兩年將汰弱留強 紅利期已成過去

雖然Kitty不願透露兩餸飯銷量，但她今年5月接受其他傳媒訪問時，曾透露各店每日共賣8,000盒。她強調開業最初兩年能夠堅持下去，純屬意外及幸運，估計兩餸飯店未來兩年將汰弱留強，斷言最高峰的紅利期已成過去，顧客對兩餸飯不再沒有要求。

市場上𠵱家有600幾間兩餸飯店，當時同我哋一齊疫情爆紅嗰啲，其實都搵唔到幾間。你可唔可以持續落去，其實真係要下啲功夫。 權發小廚老闆娘Kitty

權發小廚前身為權發海鮮酒家，惟新冠疫情期間經營困難，唯有轉型兩餸飯店。（廖雁雄攝）