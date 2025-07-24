流浪漢涉損毀國安公署徵用禁地告示　控方求取被告精神科報告

流浪漢在今年7月21日，涉在大角咀一幅國安公署徵用的「禁地」附近，損毀2張告示，被控1項刑事毀壞罪，今被押解到（24日）於西九龍裁判法院提堂。控方透露警方在調查期間發現被告的精神有狀況，申請索取精神科報告，辯方有保釋申請。裁判官何慧嫻聽畢陳詞拒絕保釋申請，將案件押後至8月7日以候報告，被告期間還押小欖精神病治療中心。



被告張俊傑（42歲，無業），居無定所。他被控於2025年7月21日，在香港九龍大角咀連翔道與海輝道交界附近，無合法辯解而損壞屬於維護國家安全公署的兩張告示，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

國安附屬法例「禁地令」通過後，大角咀國安公署未來總部地盤及相關設施，對面馬路有警員駐守。（資料圖片/香港01記者攝）

駐港國安公署大角咀海帆道未來總部地盤外，貼上藍底白字告示，寫上「禁地、禁止擅入」字句。（資料圖片/香港01記者攝）

案件主管疑被告有狀況

控方申請無須答辯，透露案件主管在調查期間發現被告有狀況，遂申請索取精神科報告。辯方有保釋申請。裁判官何慧嫻聽畢陳詞，拒絕保釋申請，押後案件待索報告，以評估被告是否適合答辯。

6地被劃為國安署禁地

翻查資料，國安公署在今年5月13日將6個地方劃為「禁地」，用作履職場所，包括國安公署總部及附屬設施。「禁地」包括大角咀海輝道與深旺道交界地盤，「禁地」外張貼了「禁地 禁止擅入」的告示。

無合法權限下進入禁地可判監2年

根據《維護國家安全條例》附屬法例，任何人無合法權限下進入禁地，最高可判監2年。若接近、查察或進入禁地，以從事間諜活動，最高判監20年。

案件編號：WKCC 3244/2025