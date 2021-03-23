新冠肺炎．最新｜增12宗確診　89歲男子不治累計204人染疫死亡

撰文： 王潔恩 孔繁栩 鄧穎琳 鄭翠碧 李恩慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-23 17:58

新冠肺炎疫情未息，本港周二（23日）新增12宗確診個案，累計增至11,410宗。今日確診個案中，有8宗是輸入個案，4宗本地個案中，有一宗感染源頭不明個案，涉及一名88歲老翁，他居於藍田平田邨平善樓，單位與另一確診人士單位不同單位號碼及層數，患者3月8至14日早上，曾去啓田商場潮褔龍蝦專門店，而該餐廳之前有2位確診者曾去過，但主要是晚餐，故仍要調查三人有否接觸/相識。

上月底率先接種科興疫苗的小部分市民，今起可接種第二劑疫苗。

【17:40】伊利沙伯醫院公布，一名89歲確診男病人（個案編號：9066）今日離世。病人本身有長期病患，於1月5日因咳嗽、流鼻水及食慾不振，到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時30分離世。本港累計204人染疫死亡。

89歲確診男子今午離世 本身有長期病患 累計204人染疫亡

【17:20】衞生署發言人補充，今天新增的3宗本地有關連個案，均屬Ursus Fitness群組，當中包括一名客人（第11400宗個案）及兩名密切接觸者（第11399、11401宗個案）。該群組累計有150人染疫，包括8名員工、94名客人、48名密切接觸者。

單日增8宗輸入個案 當中7人帶變種病毒 至今累計113宗

8宗輸入個案中，有7宗都驗出N501Y的變種病毒，分別是第11402、11403、11404、11405、11406、11408、11409宗。而第11409宗個案是一名機組人員，坐CX906航班，在3月10日抵港。其餘的輸入個案都在21日抵港，包括第11404宗個案，她是一名外傭，坐5J272航班到港。

而本港今天有少於10宗初步確診個案。

鍾小姐稱打新冠疫苗不痛，「連針口都唔痛，打流感針仲痛呀！」（鄭子峰攝）

【16:30】有安老院舍職員今到接種中心打第二針，稱不覺得第二針反應會更強烈，「連針口都唔痛，打流感針仲痛呀！」該職員本身有「三高」問題，但自覺病情控制得理想，醫護亦評估過適合接種，故繼續到場打針。



不過她坦言，其工作的院舍中，只有大概五分一院友報名打針。因部份院友家屬眼見有人打針後不適，甚至死亡，擔心副作用大，希望再觀察多一段時間才決定接種，「褪軚」的約有20多人。

科興疫苗｜「三高」院舍職員覺病情穩定 今打第二針：針口都唔痛

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

【15:20】西營盤健身室URSUS Fitness爆發群組感染，累計過百人確診，為本港新冠肺炎疫情爆發以來第二大群組，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署昨實地視察，發現健身室內完全無鮮風流轉，由於運動時人體每分鐘呼吸較平常多6至10倍，最終釀成爆發。

測量師學會前會長何鉅業指，舊式樓宇多不設中央空調系統，主要依賴自然通風，但部分身在其中的處所長開冷氣，因而門窗緊閉，空間變相密閉，形同URSUS Fitness情況，當中尤以健身室、美容院、宗教活動等毋須領牌、人流量大的場所尤其高危。他認為有必要探討及檢視其鮮風量要求，並提到即使「開大」冷氣亦無補於事，可考慮更換或增設獨立抽風機，但需顧及空間及外牆有否限制。

URSUS Fitness通風差釀爆發 專家：開大冷氣難補救 倡檢討換氣

【15:00】衞生防護中心公布，截至零時零分，本港新增12宗確診個案，至今本港個案累計11,410宗。新增的個案中，輸入個案有8宗，4宗本地個案中，有一宗為源頭不明，其餘三宗與本地個案有流行病學關連。

增12宗確診8輸入4本地 88歲平田邨退休翁源頭未明 曾到啓田潮福

【14:30】公務員事務局長聶德權今日（23日）透露，政府最終目標是16歲以上市民都可以參與接種。

官涌體育館有不少受惠於早前擴大範圍內的人士前來打針，有夫妻坦言不怕副作用，支持降低接種年齡層，政府應該俾班後生嘅打先，始終佢哋喺社會流動性大啲，唔太明點解俾長者打先。」也有人認為全港接種率低，未能做到群體免疫。

新冠疫苗｜見空位即預約 有市民支持降低接種年齡：應畀後生打先

【14:10】有跨境司機代表今到天水圍的社區接種中心打針，稱相較上次接種，今次醫護人員花更多時間去了解接種者的身體狀況、病史，以及講解風險，形容是「細緻咗好多，對我哋負責任好多。」

業界代表又稱，約6100名跨境司機已接種第一針疫苗，佔業界76%從業員，盼日後可便利通關；又透露港府正與內地政府商討，日後將電子針卡的二維碼與廣東省的粵康碼互通，粵康碼或可備存到市民的接種疫苗紀錄。

科興疫苗｜跨境司機今打第二針 讚醫護細心了解身體狀況：好細緻

香港青年協會公布「青年孤獨感」調查。（受訪者提供）

【13:40】香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」今天（23日）公布「青年孤獨感」調查。調查發現，在受訪的2,790名本地青年中，四成七受訪者「感到孤獨」；而在青年自評量表中，近七成受訪者出現不同程度的精神困擾狀況，情況值得關注。

新冠肺炎｜調查：疫情困擾近半受訪青年感孤獨 七成人精神受困

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

新冠疫苗｜政府擬放寬院舍探訪 醫生倡留意整體疫情及定期檢測

【13:25】政府正考慮放寬院舍探訪，除了院友及職員的疫苗接種率達一定水平時可開放探訪，也正考慮若個別院友及其探訪者都打了疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，冀最快下月實施。呼吸系統專科醫生梁子超稱，應視乎整體疫情決定能否放寬院舍探訪，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間細很小。感染及傳染病科專科醫生林緯遜說，由於打針不能絕對防感染，建議已接種疫苗、恆常探訪的親友也定期接受檢測。

新冠疫苗｜聶德權：盡快放寬接種資格 包括30歲以下市民

【09:20】公務員事務局局長聶德權在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公布。聶德權說，政府現時訂購的疫苗，預計半年內分6批抵港。

新冠疫苗｜梁子超：7月前打針進度未必覆蓋大部份人 礙經濟復甦

【09:16】第四波疫情持續，目前累計約38萬市民已接種第一劑苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，以目前進度，未必能在7月前覆蓋到大部份人口，如追不上全球進度，對經濟復甦有影響。對於市民陸續接種疫苗後，他認為要看整體疫情，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間很小。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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確診大廈食肆｜茶果嶺道地盤染疫女文員 光顧油塘大本型三間食肆

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（22日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，再多四間食肆上榜，全由茶果嶺道土拓署地盤的染疫女文員到訪，當中有三間都位於油塘「大本型」商場內。

此外，今天新增兩個住址有確診個案，分別為小西灣邨瑞樂樓和牛池灣曉暉花園，兩幢大廈已被要求強制檢測。

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