沙頭角口岸8.1拆卸　劉國勳料重建後採「合作查驗一次放行」模式

沙頭角口岸重建規劃相關方案去年7月獲國務院批覆，民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（29日）稱，他獲悉沙頭角口岸將於8月1日開始拆卸，預計3至4個月內完成拆卸。劉國勳指，重建後的沙頭角口岸將成為純旅檢口岸，以配合落實跨境貨運「東進東出、西進西出」布局，並計劃實施「合作查驗、一次放行」通關模式。劉國勳稱，希望創新的通關模式提升旅客過關效率，亦希望釋放香港口岸土地用作興建交通交匯處、停車場及其他商業配套，建立人車直達的口岸。



民建聯新界北立法會議員劉國勳今日（29日）稱，他獲悉沙頭角口岸將於8月1日開始拆卸，預計3至4個月內完成拆卸。（劉國勳提供）

拆卸料須時3個月 明年上半年開挖基坑

劉國勳今日到沙頭角口岸視察，並與沙頭角合作區發展中心主任何召新了解重建、打造新旅遊中心最新進展。劉國勳稱以其獲悉，沙頭角口岸將於8月1日開始拆卸，預計3至4個月內完成拆卸，明年上半年開挖基坑，屆時沙頭角口岸將以「跨河建」的安排重建，其中約3萬平方米用作口岸設施，另外約1.4萬平方米用作商業設施。

將成為純旅檢口岸

劉國勳指，重建後的沙頭角口岸將成為純旅檢口岸，以配合落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，並計劃實施「合作查驗、一次放行」的通關模式。劉國勳稱，一直倡議用創新的通關模式，提升旅客過關效率，亦希望釋放香港口岸土地用作興建交通交匯處、停車場及其他商業配套，建立人車直達的口岸。

劉國勳指，重建後的沙頭角口岸將成為純旅檢口岸，以配合落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局。（劉國勳提供）

劉國勳：有望於年內落實以「團進團出」方式遊覽沙頭角中英街禁區

劉國勳指，隨著沙頭角邊境禁區逐步開放，關注如何將沙頭角發展成為香港新旅遊中心，劉國勳一直跟進沙頭角禁區及中英街的開放安排，文體旅局、保安局與鹽田區政府正就進一步開放沙頭角及中英街，推動文化旅遊發展持續溝通協調，有望於年內落實以「團進團出」方式遊覽沙頭角中英街禁區。