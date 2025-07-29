交諮會首季接獲1萬完投訴　主席冀網約車隨市況彈性調整發牌量

交通諮詢委員諮今年首季接獲近1.05萬宗投訴，近九成涉及公共交通服務，其中有關專營巴士的投訴佔最多，有近3850宗；另外有約3,020宗投訴的士服務。



網約車規管方案早前出爐，交諮會主席張仁良期望，網約車發牌量可根據經濟市況彈性調整。



交通諮詢委員會表示，今年首季的士服務的投訴則有約3,020宗。（資料圖片）

交諮會表示，今年第一季有獲10,536宗投訴及建議，當中純粹提出建議的有188宗。投訴及建議中，有近九成關於公共交通服務，主要投訴專營巴士，其餘為執法事宜和交通情況。涉及的士服務的投訴則有約3020宗，當中逾九成五均涉及司機違規行為，最多人指司機駕駛行為不當。

另外，網約車規管方案早前出爐，但政府沒有提及發牌數量。交諮會主席張仁良表示，網約車發牌數目，難與的士牌照數量相提並論。他認為網約車發牌量可按經濟市況彈性調整，若經濟好時可發多些牌，經濟差時發少些牌。