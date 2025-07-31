人才子女須居港2年方享本地生學費　消息：平衡各方意見穩妥處理

近年政府各項人才計劃吸引人才子女來港讀書，可享有「本地生」資格，爭讀本港資助大學，引起「考試移民」爭議。



政府計劃收緊入讀資助專上課程的申請門檻，同時再定義「本地生」條件，受養人需在入學前居港兩年，首次簽證時未滿18歲，才可獲政府資助學費 ，以首年學士學位計算，即每年約4萬多元。本港高中課程為三年，被問為何設定兩年而非三年，當局指，方案平衡各方意見，亦回應社會關注，較為合適香港情況，料能「畀大家有信心，較為平穩處理呢個問題」的方案，又指「無一個科學根據」去釐定居港年期的限制。方案設有過渡期，28/29學年才全面實施，未有即時落實，消息指是希望預留時間讓人才家長規劃。



政府計劃修緊大學生資助門檻，並設兩個學費類別，受養人需在入學前居港兩年，才可獲政府資助學費 。(資料圖片)

根據現時大學聯招，「本地學生」定義包括獲入境處首次簽發受養人簽證／進入許可證時未年滿18歲的學生。（另稿見詳細安排）

不過，有留學中介卻看準機制漏洞，協助無意來港生活動的內地家長，借助人才計劃為子女申請受養人簽證，毋須來港插班讀書，以自修生方式報讀文憑試，以「本地學生」身份升讀大學，同時亦繳交較便宜的學費，掀起「考試移民」爭議。

目前政府資助學士學位課程，本地生學費是每年4.21萬元，新學年則加價至4.45萬元；非本地生則由16多萬，至20萬元不等。

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稱年期無科學根據 平衡各方意見 「平穩處理」

教育局收緊入讀資助專上課程的申請門檻，同時修訂「本地生」定義，受養子女須居港滿兩年、首次簽證時未滿18歲才符合資格，並獲政府資助學費。換言之，只要中五時插班，便符合資格。不過，本港高中課程為三年，被問到為何以兩年作為「分界線」，教育局消息人士指，當局是留意到有意見指，部份人才學生無居港，但以本地生身份申請，考慮本地生升大學機會，以及公帑運用的準確性，於是參考英國和新加坡案例，作出今次修訂，同時居港規定是希望鼓勵受養人盡早來港。

消息人士指，「無一個科學根據」去設定居港年期的限制，而兩年是平衡各方意見後，亦回應社會關注，較為合適香港情況，亦是「畀大家有信心，較為平穩處理呢個問題」的方案。至於會否擔心決定受司法覆核，消息指，不同福利會按受助人身份決定，相信方案是「站得住腳」。

居港兩年規定於28/29學年起全面實施，並設過渡期，27/28學年的居港規定為一年。(資料圖片)

方案毋須「大動作」修改 不即時實施冀預留規劃時間

新加坡會根據學生身份提供不同程度學費補助，部份非本地生如要獲補助，須在當地全職工作三年。被問曾否考慮受養子女收取更貴高費、或者加設留港工作的資助條件等，消息人士形容，新加坡做法較為複雜，現今方案毋須「大動作」去修改，反而是「務實」的方法，「你走去全世界各地去搵，實有一啲獨特、可以試下（方案」，但作公共行政，唔係一個試下嘅心態，都要相對穩妥去處理個問題」。

居港兩年規定於28/29學年起全面實施，並設過渡期，27/28學年的居港規定為一年。即26/27學年入學的受養子女則不受影響。被問為何不即時實施有關規定，消息人士稱，如今年九月實施，未必是合理和穩妥做法，現時方案可令受影響人士提前作出規劃。他亦不認為會令大批人才子女湧港升大學，「準備DSE都要時間，除非你跳班，但唔代表你會考到好成績。」

未符資格者須交非本地生學費 院校經「4%超收學額」

如未符兩年居港條件的受養子女，若申請升讀資助大學，則不獲「本地生」待遇，即不會循聯招「本地生學額」入讀資助課程，而是可經大學「4%超收學額」取錄，同時學費不獲政府資助，由院校釐定，費用水平等同非本地生學費。不過，消息人士指，入學後才符合兩年居港規定，「身份轉咗」後學費會獲資助，變回「本地生」的學費，「唔會入學第一年，就定晒之後4年、3年、2年嘅學費」，亦相信院校所獲的資助撥款，已有足夠資源應付。

根據教育局數字，由2022/23到2024/25學年，通過大學聯招，獲政府資助首年學士學位課程取錄的受養人數目，分別為62、68及185人。而消息人士指，20/21學年經聯招申請入學的受養子女為約200人，到24/25學年，已有1048人，反映數目持續增加。