驗車中心負責人被吊銷牌照後　兩重考均失敗　覺不尋常求覆核被拒

驗車中心幫得手汽車有限公司的負責人，自其公司於2024年被廉署調查後，其牌照被吊銷，他之後兩次參與運輸署的驗車考試，均被裁定不合格，令他失去驗車資格。該負責人認為，所有應考者均具豐富驗車經驗，全部被裁不合格覺不尋常且不合邏輯，提出司法覆核。高等法院法官今(31日)下判辭指，指該負責人提出司法覆核後，署方已覆核其成績，仍裁定他不合格，該負責人亦有檢閱試卷和答題紙等。法官認為，再作司法覆核亦已成學術討論，拒批覆核許可。



申請人為柳洋豪，答辯人為運輸署署長。

申請人柳洋豪在高等法院申請司法覆核被拒。(黃浩謙攝)

廉政公署2024年6月14日公布一項名為「烈風」執法行動，據悉運輸署指定車輛測試中心元朗「幫得手汽車有限公司」，涉嫌與三間車房偽造廢氣排放的合格數據。（廖雁雄攝）

柳的公司遭廉署調查後被吊銷牌照

判辭透露，柳洋豪原為驗車中心的認可車輛測試員和負責人，受聘於運輸署其中一間指定車輛測試中心「幫得手汽車有限公司」。「幫得手」遭廉署調查後，其牌照至2024年6月被吊銷。

柳於2006至2023年均通過考試

根據守則，測試員和負責人每年都需完成運輸署的課程和通過考試。於2006至2023年，柳都出席課程和通過考試。

牌照被吊銷後兩次考試均不合格

「幫得手」被吊銷牌照後，柳於2024年8月出席課程，但未能通過考試。柳於同年9月再考試，仍然「肥佬」。他原獲安排11月再考，但他缺席。

柳質疑應考者富經驗的人全不合格不尋常

柳稱出席該三個考試的測試員和負責人，全部都考試不合格，他們均是來自同一個驗車中心的測試員和負責人，出席相同課程，全部都經驗豐富，但全部考試不合格，形容情況極不尋常和不合邏輯。

同年12月失去負責人資格

他同年11月致電署方，要求就考試結果提上訴。署方其後以電郵回覆，指任何關於考試結果的查詢，應透過驗車中心向署方提出。他於同年12月獲告知失去負責人的資格，他遂提出司法覆核，要求署方以公平和公開的態度覆核其考試結果。

署方覆核結果維持不合格

他提出覆核後，署方覆核柳的結果，仍維持其成績不合格，但柳可以提出檢閱試卷和答題紙，及署方覆核後的答題紙等。柳遂檢閱答題紙，對評分感不滿，又指責署方拒提供試卷的副本等。

官指再作司法覆核變學術討論

法官則在判辭指，柳不滿署方的決定，是署方要求任何關於考試結果的查詢，應透過驗車中心向署方提出，當中包括檢閱試卷和簽題紙。惟法官指，柳已達致其目的，署方已覆核其考試成績，柳亦可以檢閱其試卷和簽題紙。法官認為，柳的司法覆核已成學術討論，因此拒批司法覆核許可。

案件編號：HCAL 246/2025