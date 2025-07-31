龍豐控訴警員入錯舖搜查　警方：知悉有商戶受影響　消息稱有道歉

龍豐集團昨日（30日）晚上發聲明，指有警員周二（29日）錯誤進入尖沙咀廣東道的分店執法調查，期間警方要求落閘暫時停業，未作正式道歉便離開。警方今日（31日）表示，當日進行一個大規模突擊搜查行動，成功瓦解一個三合會組織。消息指，警方人員知悉查錯後，有向店舖負責人道歉。



警方表示，知悉有商戶就其在是次行動中受到的影響反映意見，感謝商戶和市民的諒解和配合。保安局局長鄧炳強表示，當局進行大規模反罪案行動，涉及400億元洗黑錢案件，搜查了數十個地址，「對於市民喺行動中願意配合及體諒，表示感謝。」



龍豐集團7月30日發聲明，指有警員在29日進入集團位於尖沙咀廣東道的分店執法調查，但搜查令列出的地址及店舖名稱與該店不符。（龍豐Facebook專頁圖片）

店員發現搜查令列出的地址及店舖名稱不符 批評未作正式道歉

龍豐集團周三晚在社交平台以繁簡中文、英文發出聲明，指周二下午約4時，有警員進入尖沙咀廣東道分店，表示正進行執法調查，並向店員出示搜查令。惟店員發現搜查令列出的地址及店舖名稱，與該店資料不符。龍豐指事件持續約30分鐘，對店員的工作造成困擾，更令當時正在店內的顧客「無端受到不必要的滋擾和影響」。聲明續指，警方一度要求落閘暫停營業，但在發現錯誤後，「未作正式道歉」，即轉往鄰近店舖繼續調查。

龍豐：事件令人遺憾 將向有關部門作正式投訴

龍豐批評事件純屬警方行動失誤，該店及集團與該調查完全無關。聲明又稱，品牌信譽與形象得來不易，因此對任何能影響顧客體驗及品牌聲譽的事件深感關注，形容今次事件「令人遺憾」，要求警方避免「入錯舖」情況再次發生。龍豐表示已徵詢法律意見，將向政府有關部門作正式投訴。

涉及警方查案入錯舖的龍豐集團尖沙咀廣東道的分店執。（龍豐網站圖片）

警方表示，周二出動數百名人員在全港數十個地點進行大規模突擊搜查行動，共拘捕82人，包括犯罪團伙頭目及骨幹成員，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」和「串謀詐騙」，亦切斷犯罪團伙的資金鏈，起獲犯罪得益，凍結11.3億元資產，行動成功瓦解一個三合會組織。

就龍豐的投訴，警方表示，知悉有商戶反映在是次行動中受到影響，警方感謝商戶和市民的諒解和配合。警方稱，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集，並適時作出重點執法行動。