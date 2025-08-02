暴雨｜黑色暴雨警告早上持續約兩小時　渠務署處理5宗水浸個案

本港今日上午一度經歷兩小時黑色暴雨，部份地區雨量較大，渠務署表示，截至中午12時15分，處理共5宗水浸個案。渠務署於社交平台Facebook專頁表示，轄下的「緊急事故控制中心」已於紅雨發出後啟動，派遣超過110隊緊急應變隊伍，巡查全港約240個容易淤塞地點，及清理淤塞的渠道情況。



渠務署指，5宗水浸個案分別位於北大嶼山公路（往九龍方向近陰澳灣）、屯門公路(近青龍頭) 、西貢大網仔路、青衣西北交匯處，及荃灣沙咀道近荃景圍，局部行車線最高水浸深度約200至300毫米。

署方指，派遣緊急應變隊伍到場處理，5個水浸個案已完成處理及清除，而受水浸影響的道路已回復正常運作。

署方指，紅色暴雨警告信號發出前，緊急應變隊伍已在柴灣道迴旋處清渠，以防出現水浸，以及派出排水機械人「小禹2號」候命。

渠務署表示，在天氣不穩定的情況下，會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。

署方亦呼籲市民時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。