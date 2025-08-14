C朗抵港｜率領艾納斯下周出戰沙特超級盃　球迷見到真人興奮歡呼

「沙特超級盃賽事」將於下周二（19日）至下周六（23日）在香港大球場舉行。由球星「C朗」基斯坦奴朗拿度率領的艾納斯球隊今日（14日）率先抵港。



在他們入住的尖沙咀香港麗晶酒店外，下午有近百名球迷在酒店外等候一睹球星風采。酒店在外圍架起鐵馬，亦有保安在兩旁駐守。球隊下午乘坐大巴外出時，在場等候的球迷一見到C朗等立即興奮歡呼，場面熱鬧。有來自廣州的球迷稱是為了C朗專程而來，指可以近距離見到真人，「感覺好激動」。



8月14日下午有近百名球迷在香港麗晶酒店外守候，一見到C朗等立即興奮歡呼，場面熱鬧。(蘇樂瑤攝）

來自廣州廣州的朱先生表示，他是臨時決定來港見C朗。他提到平時都是透過屏幕觀看，這次能夠近距離見到偶像真人，感覺非常激動。(蘇樂瑤攝）

等候7小時廣州球迷：今次真係非常之近距離見C朗 不枉此行

有來自廣州的球迷朱先生表示，他是臨時決定來港見C朗。他提到平時都是透過屏幕觀看，這次能夠近距離見到偶像真人，感覺非常激動。「C朗上次去廣州嘅時候都有去見，但係今次真係以一個非常之近嘅距離見佢。（自己）都有記錄低，不枉此行。」

朱先生在場等候了約7小時，他認為這次的等待非常值得，「最主要都記錄咗落嚟，以後返睇都會有一個好好嘅記憶。」

朱先生還表示，已經買好比賽門票，準備在19日到現場觀賽。他又指能夠親眼看到C朗上場踢球已經是一種享受，而他最期待的就是看到C朗射罰球等的招牌動作。

沙特超級盃｜C朗隨艾納斯到埗。（香港足總提供）

沙特超級盃｜文尼。（香港足總提供）

Matt指自己是文尼的粉絲，見到文尼向他微笑，覺得對方非常有禮貌，亦都感到十分開心。(蘇樂瑤攝）

文尼粉絲見到偶像對自己微笑：覺得對方非常有禮貌

另一位球迷Matt是文尼（Mane）的粉絲，之前亦有一直關注網上的宣傳和自己喜愛球星的動向，因此對消息有所了解。他提到在場等候了6至7小時，但見到偶像後感到非常開心和值得，因為這是與文尼互動的唯一機會。Matt亦表示，當時見到文尼向他微笑，覺得對方非常有禮貌，亦都感到十分開心。

沙特超級盃｜艾納斯到埗。（香港足總提供）

