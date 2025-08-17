黃秋生ERROR肥仔主演舞台劇都現假黃牛票　觀眾無法入場始知受騙

由藝人黃秋生及男子組合ERROR成員「肥仔」梁業等出演的舞台劇《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》，近日在葵青劇院上演，風車草劇團今（17日）發聲明稱有觀眾於網上向「黃牛黨」購買門票後，演出當日才發現無法進場，最終報警求助。劇團重申門票唯一合法售票網站為撲飛POPTICKET，提醒觀眾應避免經過任何第三方個人或非法網站購買。



監製兼演員之一的湯駿業表示，有觀眾經Telegram群組購票後，入場才發現二維碼無效。他稱，「原來有幾位俾人呃咗，我喺度呼籲大家，千祈唔好買網上嘅黃牛飛，太多騙徒啦。」



多人經黃牛購入假票 有人已報警

《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》由本月15日至31日上演，演員包括黃秋生、梁祖堯、湯駿業、邵美君、男子組合ERROR成員「肥仔」梁業及何洛瑤等。

劇團今日發聲明，指有觀眾因誤信黃牛，在網上購買假門票，到入場才發現不能進場，最終報警求助，網上亦有其他苦主表示有同樣遭遇。劇團重申，並未在互聯網或社交媒體銷售任何演出門票，提醒觀眾提高警覺，切勿輕信受騙。

劇團：觀眾應避免經第三方或非法網站購票

風車草劇團重申並未在互聯網或社交媒體銷售任何演出門票，門票唯一合法售票網站為撲飛POPTICKET，觀眾應避免經過任何第三方個人或非法網站購買門票，以免蒙受損失。劇團又呼籲公眾提高警覺，切勿輕信受騙。

演員湯駿業：唔好買黃牛同埋不明來歷嘅飛

監製兼演出者之一的湯駿業在社交平台表示，有觀眾反映經Telegram群組購票後，入場才發現二維碼無效。他稱，「原來有幾位俾人呃咗，我喺度呼籲大家，千祈唔好買網上嘅黃牛飛，太多騙徒啦。」

「我知道大家都好想睇《Di-Dar》，我知道一票難求，但希望大家忍一忍手，唔好花錢喺唔值得嘅地方，尤其是唔好買黃牛同埋不明來歷嘅飛。」