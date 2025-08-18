政府飲用水｜審計署：除審核政府帳目 還考慮項目風險等多項因素
撰文：蕭通
出版：更新：
財經事務及庫務局局長許正宇周日（17日）召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，包括主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，審計署於周一（18日）凌晨作出回應。
就財庫局邀請進行審查，審計署回應稱，署方根據《核數條例》（第122章）進行審核帳目是否妥善的工作，確保政府和公帑的財政及會計帳項，均屬妥善，而且符合公認的會計標準，而政府採購樽裝飲用水的招標過程亦屬審核範圍之內。
審計署作為政府帳目的審計師，在審核帳目的過程中，必會查找不足，如發現有不足之處或違規情況，定會如實報告，當中包括以管理建議書的形式，提出可改善之處及建議交予相關決策局／部門以作跟進。
此外，審計署除審核政府帳目的工作外，還會考慮多項因素，包括項目的重要性、時間性、涉及的公帑及風險，以及所帶來的裨益，而決定會否就特定事項進行衡工量值式審計工作。
有關正在考慮調查及正在調查的所有事項，按與政府關於衡工量值式審計工作的保密規定，均屬機密資料。因此，署方不可向外披露是否正在考慮調查或正在調查任何事項。
+2
政府飲用水｜財庫局3招補鑊 邀審計署查招標疏漏 審視採購機制政府飲用水｜港島政府場地續有鑫鼎鑫飲用水 觀音山牌空桶砌成牆政府飲用水｜供應港島區鑫樂符技術要求過關 中央投標委員會拍板政府飲用水｜江玉歡質疑政府無進行背景審查 採購部門或須問責政府飲用水｜鑫鼎鑫另獲批近700萬元渠務署合約 供應940噸化學物