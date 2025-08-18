政府飲用水｜審計署：除審核政府帳目　還考慮項目風險等多項因素

財經事務及庫務局局長許正宇周日（17日）召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並在會上決定採取三重行動，包括主動邀請審計署就今次採購樽裝飲用水的招標過程進行審查，審計署於周一（18日）凌晨作出回應。



財經事務及庫務局局長許正宇（中）今日（17日）結束休假，召開緊急會議，與相關人員討論近日有關政府採購樽裝飲用水的事件，並決定採取三重行動跟進。

​就財庫局邀請進行審查，審計署回應稱，署方根據《核數條例》（第122章）進行審核帳目是否妥善的工作，確保政府和公帑的財政及會計帳項，均屬妥善，而且符合公認的會計標準，而政府採購樽裝飲用水的招標過程亦屬審核範圍之內。

審計署作為政府帳目的審計師，在審核帳目的過程中，必會查找不足，如發現有不足之處或違規情況，定會如實報告，當中包括以管理建議書的形式，提出可改善之處及建議交予相關決策局／部門以作跟進。

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

此外，審計署除審核政府帳目的工作外，還會考慮多項因素，包括項目的重要性、時間性、涉及的公帑及風險，以及所帶來的裨益，而決定會否就特定事項進行衡工量值式審計工作。

有關正在考慮調查及正在調查的所有事項，按與政府關於衡工量值式審計工作的保密規定，均屬機密資料。因此，署方不可向外披露是否正在考慮調查或正在調查任何事項。