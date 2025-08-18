政府飲用水｜警拘中標公司兩夫婦通緝一內地男　水來自東莞樟木頭

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用並報警。



警方聯同海關今日（18日）表示，拘捕涉案公司拘捕兩夫婦，分別為董事及股東，同時正追緝一內地男子。兩夫婦涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供，但內地供應商8月致函物流署澄清從沒有與香港公司合作向特區政府供應產品。追查發現飲用水來自東莞樟木頭一間廠房，海關將赴東莞調查衞生規格。



警方在牛潭美一個貨倉內發現2,600枝同批次的飲用水，相信另有3萬支已送到各區，政府化驗證實可安全飲用。據警方初步了解，物流署「找數期」為供應服務後30日，相信尚未向涉事供應商支付任何款項。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，今年3月政府物流署透過招標購買政府港島及離島區辦公室的飲用水，6月批出合約予一間服務商。該服務商聲稱飲用水由一間內地供應商提供，惟該供應商8月致函物流署，指未向政府物流署提供任何飲用水，亦沒有授權任何人向政府物流署提供任何飲用水。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方8月15日接獲物流署相關舉報，稱收到內地供應商發信澄清，指公司根本沒有生產過相關飲用水，與中標公司沒有任何業務來往，警方商罪科翌日接手調查，並接觸該內地公司，負責人表示，不認識中標公司，亦沒有與其他水樽標籤上的供應商合作供水，負責人僅記得曾與捕人及被通緝人士曾與他接觸，索取了公司的水質報告，之後雙方未有再接觸。標籤上的其他兩間公司亦表示與被捕人及公司沒有合作關係。

警方今日在被捕人公司的北角辦公室及鯉景灣住所，拘捕一男一女，年齡分別57及61歲，二人為夫妻，分別擔任涉案公司的董事及股東。警方在行動中，檢獲被捕人簽署投標書的文件，內容訛稱飲用水由內地供應商生產，以及電腦、手提電話、銀行文件等，稍後會作進一步分析及調查。被捕人正被扣留調查，警方同時通輯一名內地男子，相信他有份參與事件。