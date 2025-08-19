飲用水風波｜直擊東莞樟木頭「觀音山」售人民幣¥7　有批發商棄售

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,294萬元合約，涉嫌未經內地製造商批准投標並提供冒牌水「鑫鼎鑫觀音山」，警方追查發現飲用水產自東莞樟木頭一間廠房，物流公司稱取貨地點是鎮上的觀音山礦泉水廠。



《香港01》記者到東莞樟木頭鎮追訪，鎮上有多間飲用水批發商出售多個內地品牌飲用水，其中觀音山礦泉水廠出產的「觀音山」售7元人民幣（折合約7.6港元）。有負責人稱10多年前較多人飲用，但由於口感問題並不暢銷，現時直接不賣，又表示從來沒有聽聞過有人從當地買水到香港。根據物流署7月發送至各部門的內部通告，「鑫鼎鑫」的每桶含運費單價為港幣28至32元，即為當地售價的3.7至4.2倍。



記者走訪東莞樟木頭鎮多間批發店，僅找到一間有售觀音山桶裝水，原價15元人民幣（折合約16.3港元），現減價至7元（折合約7.6港元）。（《香港01》記者攝）

東莞樟木頭鎮中心東城街一帶有多間桶裝水批發商。（《香港01》記者攝）

東莞觀音山礦泉水廠疑似代工廠 存有多個品牌標籤飲用水

供應政府的「鑫鼎鑫觀音山」飲用水存放於牛潭尾一個貨倉內，提貨點為東莞樟木頭。《香港01》記者據物流公司提供的地址，到東莞觀音山礦泉水廠追訪，工廠職員表示不知道涉事的香港鑫鼎鑫公司。該水廠疑似代工廠，存有多個品牌標籤的飲用水，其中一個標示為「觀音山」。

《香港01》記者根據物流公司提供的地址，到東莞觀音山礦泉水廠追訪。（《香港01》記者攝）

東莞觀音山礦泉水廠疑似代工廠，存有多個品牌標籤的飲用水，其中一個標示為「觀音山」。（《香港01》記者攝）

批發商：因口感問題直接不賣「觀音山」 是地下水

東莞樟木頭鎮中心東城街一帶有多間桶裝水批發商，出售多個內地品牌包括怡寶、農夫山泉、娃哈哈等。有批發商負責人表示，以前曾主力出售觀音山礦泉水，「我們現在就直接不賣了，因為的水口感問題，是地下水。」

一間批發商負責人表示，以前曾主力出售觀音山礦泉水，現時沒有賣。（《香港01》記者攝）

批發商未聽聞過香港有人到當地買水

批發商負責人還說，現在較暢銷是鼎湖山泉等品牌，有很多人特意到樟木頭買水，以至該鎮以從事飲用水批發而聞名，「甚麼牌子也有，怡寶啊、農夫啊都有賣」，他說沒有賣水到香港，也聞所未聞。

沒有說從內地帶水到香港，沒有…… 一般都是附近5公里、10公里。 東莞樟木頭鎮飲用水批發商負責人

批發商：好少人要觀音山 因為本地人都不喝觀音山

另一批發商表示觀音山礦泉水相較怡寶較「不好賣」，自己也不會喝，「好少人要觀音山，因為本地人都不喝觀音山。」對於有香港公司疑似從觀音山礦泉水廠訂購飲用水，多名批發商負責人均表示感到驚訝。

有很多人特意到樟木頭買水，以至該鎮以從事飲用水批發而聞名。（《香港01》記者攝）

僅一間有售觀音山 減價至7元一桶

記者走訪多間批發店，僅找到一間有售觀音山桶裝水，原價人民幣15元（折合約16.3港元），現減價至7元（7.6港元）。根據《香港01》獲得今年7月由物流署發送至各部門的內部通告，顯示「鑫鼎鑫」每桶單價最貴，港島地區28元、港島海灘30元，離島則更貴要32元一桶。

政府新一份飲用水招標結果：

鑫鼎鑫（港島） $28

鑫鼎鑫（港島海灘） $30

鑫鼎鑫（離島） $32

屈臣氏Cool（九龍） $23.8

時貿國際Happy喜士（新界） $26



記者走訪多間批發店，僅找到一間有售觀音山桶裝水，原價15元人民幣，現減價至7元。（《香港01》記者攝）

