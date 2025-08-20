香港仔漁光村重建　新居「漁映樓」落成供600單位 　首批月中入伙

1962年落成的香港仔漁光村擬重建，房協今日（20日）表示，作為調遷用途的新大廈「漁映樓」已經正式落成，並於本月中開始迎接首批住戶入伙。房協形容，這項安排標誌着漁光村第一期重建計劃的重要進展，亦為重建戶帶來嶄新的居住空間。



香港仔漁光村重建計劃中，作為調遷用途的新大廈「漁映樓」已經正式落成，並於本月中開始迎接首批住戶入伙。（房協提供）

「漁映樓」位於石排灣道，共27層，設有約600個出租單位。其他配套包括平台花園、兒童遊樂場、長者康體設施及停車場等。受漁光村第一期重建影響的住戶可獲優先調遷，並享有一筆過搬遷津貼及首四年租金減免，其餘單位則將開放予其他重建屋邨居民申請。

據房協介紹，「漁映樓」設有太陽能發電板、智慧巡邏狗、智能清掃機及無人機巡查系統，這些科技措施不但提升樓宇安全，亦有助於推動可持續發展。

「漁映樓」位於石排灣道，共27層，設有約600個出租單位。其他配套包括平台花園、兒童遊樂場、長者康體設施及停車場等。（房協提供）

據房協介紹，「漁映樓」設有太陽能發電板、智慧巡邏狗、智能清掃機及無人機巡查系統等。（房協提供）

房協總監（物業管理）潘源舫早前到場迎接首位住戶鄭太一家，並陪同他們參觀新單位及大廈內的康樂設施。潘源舫表示，很高興見證「漁映樓」正式入伙，又指「漁映樓」不僅為漁光村居民提供了優質的居所，更配備多項智能管理系統，包括智慧巡邏狗及智能清掃機，提升管理效能及居民的生活質素。

鄭太一家從漁光村原邨遷入「漁映樓」，她表示，新居環境舒適、設施齊全，平台花園更是孫兒的遊樂天地，而與舊街坊繼續見面聯誼，亦讓她感到滿滿的歸屬感。她特別感謝房協提供搬遷津貼及四年租金減免，減輕了經濟壓力。

房協表示，為紀錄漁光村的歷史背景及街坊情誼，已展開「歷史文化傳承計劃」，並與居民及本地竹藝設計師戴倩兒合作，創作五幅名為《漁光竹映》的竹編畫，象徵漁光村五座大廈的歷史情懷，這些作品將永久展示於「漁映樓」大堂，為新社區注入文化與藝術氣息。

房協與居民及本地竹藝設計師戴倩兒合作，創作五幅名為《漁光竹映》的竹編畫，象徵漁光村五座大廈的歷史情懷。（房協提供）

漁光村重建完成後，將提供超過2,900個單位，是原有的兩倍半。首期涉及的順風樓、白沙樓和海港樓預計於2034年完成重建。房協強調，在重建過程中致力維持原區安置的原則，協助居民延續原有的社區網絡，並透過社工團隊全方位支援居民的調遷過程，確保每位住戶都能順利展開新生活。