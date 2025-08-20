女西醫涉濫發免針紙　被告稱衡量打針傷害大於利益　才會決定豁免

西醫蔡淑梅涉濫發免針紙一案今（20日）續，蔡接受控方盤問時稱，病人入其診症室起，她會觀察其神情、態度及肢體語言等，若病人提及生活受疫苗影響，會衡量打針的傷害會否大於利益，若如此便會解釋稱用疫苗恐懼症為豁免打針的理由。對於不少人到其診所求發免針紙，蔡稱對有人為其診所宣傳感不悅，但亦做不出在門口則告示澄清不會發免針紙，並稱：「咁好似暗示發免針紙係犯法咁。」



女被告蔡淑梅，及男被告白偉雄。(資料圖片)

控方質疑蔡亂填免針理由

高級檢控官吳加悅今繼續盤問被告蔡淑梅，蔡稱她將病人資料輸入醫健通的速度很快，可於40秒內完成，熟能生巧。吳質疑蔡亂填免針理由，指蔡曾輸入「VACC」和串錯疫苗恐懼症的英文。蔡否認亂寫，解釋即使她有核對過資料，有時會因「鬼揞眼」而看漏，蔡又指「VACC」是疫苗恐懼症（Vaccine phobia）的簡稱，舉例流鼻水她也會寫作「RN」。

蔡稱「VACC」代表疫苗恐懼症

吳指出，蔡只是故意曲解「VACC」作疫苗恐懼症，蔡不同意。吳再指「VACC」一字沒有包含「phobia（恐懼症）」的意思。蔡反駁「你睇唔明啫」，重申字眼代表疫苗恐懼症，相關人員有需要可要求她澄清。

討厭別人宣傳其診所

吳另稱，案發時蔡的診所出現人龍，如果蔡出告示澄清不會發免針紙，要求欲取免針紙的人離開，便可令人龍散去。蔡自言「做唔出」，又稱：「咁好似暗示發免針紙係犯法咁。」蔡早前提到，她後來在護士口中得知，網上有人說蔡會發免針紙，她直言討厭別人宣傳其診所。

若有人取不到籌會不安樂

蔡就記錄簡短回應指，案發時很多人排隊，她被迫快手填資料。法官質疑，蔡可安排診所派籌限量收症。蔡說若叫取不到籌的人離開她會不安樂。

若衝量屬傷害大於利益會豁免打針

蔡憶述其診症經過指，當病人進入診症室起，她會一直評估對方的神情、態度、行為和肢體語言，當病人提及生活受疫苗影響，她接著會衡量打針的風險，如果傷害大於利益的話，她會向病人解釋她會用疫苗恐懼症作為豁免打針的原因。

指病人是作疫苗諮詢

蔡強調，她簽發免針紙的病人是作疫苗諮詢，沒有向她求醫，蔡認為自己的醫療記錄沒有違反醫務守則。

女被告蔡淑梅，66歲，男被告白偉雄，64歲。蔡被控不誠實取用電腦罪，指她在2022年1月30日至9月3日期間，發出12,768張免針紙，蔡及白並合共被控7項洗黑錢罪，指他們曾處理57萬及757萬可供訴罪行得益。法官頒下匿名令，禁止披露作供病人的身份。

案件編號：DCCC 228/2024