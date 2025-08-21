飲用水風波｜陳嘉信致歉、沒回應問責 認未及時察覺有人存心詐騙
撰文：林遠航 林子明 賴卓盈
出版：更新：
政府飲用水風波爆發6日，政府物流服務署署長陳嘉信今日（21日）終首度開腔回應。陳嘉信稱，事件中懷疑以詐騙手段獲得今次合約的公司，或從不正當渠道獲真實文件，亦有透過偽造成分文件以符合投標要求，令物流署未能及時察覺潛在的造假成分。陳嘉信稱，事件令社會關注政府採購工作，亦令公務員對食水安全有疑慮，就此向公眾致歉。陳嘉信在問答環節回應稱，主體責任由物流署承擔是責無旁貸，到問答環節完結、陳嘉信等人離開時，記者再追問陳嘉信：「你本人會點樣為事件問責？」陳嘉信未有回應。
陳嘉信今日與財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）、同時是審批標書的「中央投標委員會」主席黎志華，在檢討政府採購機制專責小組會議後在政府總部會見傳媒。
陳嘉信發言時代表物流署向「大家」致歉：「我亦都好理解，呢次事件、呢個咁嘅騙案令到社會對政府採購方面引發一啲好大嘅關注，亦都影響到政府同事對於飲用供應商提供嘅飲用水產生一啲安全嘅疑慮，呢方面我覺得我哋哋喺程序上確有不足。」
許正宇表示，明白市民關注是否有人需要為事件負責，現時審計署已啟動相關審查，如發現有人為因素或疏忽引致，政府必定會按照公務員紀律機制或工作表現管理制度，嚴肅處理。
早前政府物流署向鑫鼎鑫商貿有限公司批出逾 5000 萬元的合約，惟該公司涉嫌未經內地製造商授權投標並提供冒牌水，警方之後揭發該公司提供的飲用水生產商為東莞樟木頭水廠。審計署昨日與陳會晤，審核「政府採購樽裝飲用水的招標過程」。審計署表示，如發現有不足或違規，定如實報告。
