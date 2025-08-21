政府冒牌水｜許正宇：兩調查報告開誠布公　倘涉人為疏忽嚴肅處理

政府購買「冒牌樽裝水」風波踏入第六日，由財經事務及庫務局長許正宇主持檢討的政府採購機制專責小組今（21日）舉行首次會議，許正宇於會後表示，會議上討論了檢討方向和範圍、招標合約過程、管理等部份有否疏漏，強調調查中期會就重點事項包括盡職調查、標準準則、合約管理和質量保證，提出可行的建議方向，強調不會等三個月後報告出爐才作公布。



至於會否有人需為事件負責，他指，審計署已啟動相關調查，如涉有人為因素，或疏忽引致，政府必按機制嚴肅處理。至於專責小組和審計署的調查報告會否公開，許正宇表示，政府會開誠布公，在不影響執法部門工作下，公布有關內容。



財經事務及庫務局長許正宇稱，專責小組會於調查中期提出改善建議，強調不會待報告三個月後報告出爐才公（夏家朗攝）

專責小組將提出中期建議 許正宇：唔會等三個月先有

政府轉用內地品牌樽裝飲用水，事後卻被揭供應商涉提供冒牌水，連檢測認證也疑似造假，令外界關注政府採購招標程序有何失誤。

財庫局牽頭成立專責小組，審視現有政府採購機制，小組今日首次召開會議，財庫局局長許正宇、財庫局常任秘書長（庫務）黎志華和物流署署長陳嘉信於會後見記者。

許正宇表示，小組成員亦包括公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局和律政司的代表，各部門會從市場運作，技術要求、法律、人事等角度審視今次招標。

許正宇指，會議討論了檢討方向和範圍，包括今次招標合約過程、管理等部份有否疏漏，如何完善招標及採購。他認為，專責小組在報告完成前，應及早堵塞漏洞，於中期會就重點事項，包括盡職調查、標準準則、合約管理、質量保證上，提出可行的建議方案，不會等三個月後報告出爐才作公布。

財經事務及庫務局局長許正宇（中）今日（八月二十一日）主持政府採購機制檢討專責小組首次會議，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局和律政司的代表共同審視現有的政府採購機制。(政府新聞處)

財經事務及庫務局局長許正宇（中）今日主持政府採購機制檢討專責小組首次會議。旁為財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華（右）和物流服務署署長陳嘉信（左）。(政府新聞處)

物流署署長陳嘉信向公眾致歉，承認招標程序上有不足。（夏家朗攝）

審計署查找招標是否涉人為因素及疏忽

許正宇又主動提到，明白市民關注有否人需要為事件負責，現時審計署已啟動相關審查，如發現有人為因素，或疏忽引致，政府必定會按照公務員紀律機制或工作表現管理制度，嚴肅處理。

財庫局常任秘書長（庫務）黎志華表示，政府採購政策是價錢及質素雙重並重，過程中希望能確保以公平公開清晰的機制採購。他會全力帶領當局全部同事支持小組的工作，並確保物流署全力落實小組的建議。

至於專責小組和審計署的調查報告會否公開，許正宇表示，政府會開誠布公，在不影響執法部門工作下，公布有關內容。

陳嘉信表示，現行政府採購機制未能完全堵塞存心詐騙的投標者。（夏家朗攝）

陳嘉信致歉 承認招標程序處理有不足

物流署署長陳嘉信表示，物流署會全面配合專責小組審視現有政府採購機制的工作，當檢討完成並提供相關建議後，署方必定會盡快落實建議，以完成現行採購機制。（詳見另稿）

他說，是次事件反映現行採購機制，未必有足夠能力去完全堵塞存心詐騙的投標者，以獲取政府合約。據署方初步了解，懷疑涉及詐騙手段獲取是次樽裝水合約的公司，或從不正當手段獲取一部份真實的文件，亦可能透過涉及偽造成份的文件，以滿足投標要求。

陳嘉信說，是次檢討將特別注意如何協助同事提高警惕，以防範詐騙的情況再次發生。他續指，今次事件在過去數天，每天都有新發展，他與其他同事忙於處理因事件而引起的跟進工作，包括協助警方及其他執法部門調查等。

陳嘉信續說，理解這次事件令社會對政府採購方面引發很大關注，亦令政府同事對飲用供應商提供的飲用水，產生安全疑慮。他承認署方在程序上確有不足，就此代表物流署向大眾致歉。

政府採購機制專責小組今（21日）舉行首次會議，會後財庫局局長許正宇、財庫局常秘（庫務）黎志華和物流署署長陳嘉信見記者。（夏家朗攝）